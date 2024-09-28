В Україні пропонували дітей одностатевим парам з-за кордону: що відомо про гучний скандал

Вперше в Україні суд виніс вирок за торгівлю людьми у сфері репродукції. Два менеджери клінік і адвокат отримали умовні покарання. А загалом 12 члені злочинної групи шукали закордоном одностатеві парі, вербували сурогатних матерів в Україні, які народжували їм дітей і переправляли малюків закордон.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Як в Україні працювало сурогатне материнство

До повномасштабного вторгнення Україна була Меккою сурогатного материнства для іноземців. І комерційне сурогатне материнство у нас дозволено для традиційних, безплідних пар. Але через те, що законодавство щодо репродуктивних технологій доволі розмите, то Україну ще називають "сірою зоною репродукції". Так ціле злочинне угруповання шукало одностатеві пари закордоном, що мріють про дітей, і в Україні пропонувало їм репродуктивний "олінклюзив". Ціна на це 69 тисяч євро. В цю послугу входив весь юридичний супровід, приліт в Україну, обрання донорки яйцеклітини за каталогом, де були фото жінок, створення ембріона, підбір сурогатної матері, супровід її вагітності, реєстрація дитини, після чого батько вивозив її в країну проживання.

Сурогатні матері розповіли, як все відбувалось

На роль сурогатних матерів шукали українок з фінансовими труднощами, без освіти, і бажано з периферії, як правило на Харківщині.

Одна із жінок каже, що має свою доньку, яку треба забезпечувати і купу боргів. Вирішила сурогатним материнством заробити гроші.

"У мене багато квартирних богів - немає чим виплачувати, багато кредитів, не має чим виплачувати, тому я туди і звернулася, щоб щось перекривати", - каже вона.

По справі, ця жінка, що з розумілих причин приховує і імя, і своє обличчя, проходить як потерпіла. Як і більшість сурогатних матерів, вона спочатку не знала, що має народити не для сімейної пари, а просто для чоловіка.

Перша її така вагітність була у 2021 році і все пройшло за контрактом - вона народила хлопчика, його забрала родина з Франції, їй заплатили обіцяні 12 тисяч євро. Друга вагітність припала на 2022 рік і початок повномасштного вторгнення. До пологів їй заплатили тільки половину суми, а далі представники агенції зникли.

"Мені відповіли - ми роз'їхалися, ось тобі номер батька, ти з ним сама вирішуй, де народжувати, як народжувати", - каже жінка.

Вона ховалась по бомбосховищах та народжувала під обстрілами.

"Я в шоці була. Два хлопчики, батько з Франції, там одинокий батько, сказав що буде сам виховувати", - каже жінка.

Як працювала схема

Правоохоронці кажуть - злочинна група працювала мінімум з 2019 року. Схема була влаштована так:

Двоє співорганізаторів - у двох містах. Мали так би мовити - два крила. Харківське - відповідало за пошук іноземців і сурогатних матерів, для цього було створено 2 клініки. І київське - це столична репродуктивна клініка, що забеспечувала медичну частину, створювала ембріони та підсаджувала їх сурогатним матерям.

Як діяла схема

Підозра або обвинувачення у створення злочинної групи і торгівлі людьми пред'явлено 12 учасникам. Доведено, що 10 дітей були народжені сурогатними матерями для одностатевих пар і вивезені у країни ЄС. І ця схема існувала мінімум 4 роки. До початку розслідування скоріше за все було ще не менше 40 дітей, яких вивозили починаючи з 2019 року.

Погоріло це добре організоване, ієрархічне угруповання на реєстрації дітей. У одному з Харківських РАГСів запідозрили проблеми з документами.

Що пропонували підозрювані

"Так забрехалася я не знала, що казать і я сказала начальниці РАГСу, що я сурогатна матір і вона почала кричати, що викличе поліцію - це продаж дітей", - каже жінка.

Це - одна з сурогатних матерів під час допиту вона, як і перша наша героїня, не знала, що буде народжувати за незаконною схемою. Іноземці так само були введені в оману, бо її переконували юристи, і менеджери ліцензованих клінік, що це законна процедура. З 12 учасників схеми - троє вже мають вирок. Це два менеджери та адвокат - в них умовні терміни, бо вни пішли на угоду зі слідством.

"Це перше рішення, яке взагалі є в сфері сурогатного материнства. Хто може бути учасником цієї справи - це і керівник клініки і керівник агенства, менеджер які спілкується з іноземцями і адвокат який надає юридичні консультації", - каже експертка медичного права Людмила Кириленко.

В Україні судять банду, яка організувала сурогатне материнство

Одного з організаторів цієї схеми ще чекає вирок, 4 осіб втекли закордон.

"У міжнародному розшуку знаходяться 4 осіб в різних країнах або ЄС або інших країнах. Матеріали скеровані для виставлення червоного сповіщення Інтерполу як особи, які перебувають у міжнародному розшуку", - каже прокурор Оболонської окружної прокуратури Володимир Вербановський.

Дві харківські клініки на початку слідства одразу закрилися, а столична репродуктивна клініка, попри гучну справу і її розслідування, досі працює.

Якщо подзвонити не як журналіст, а як потенційна сурогатна мама, то вам нададуть відповідь значно швидше. В Україні програма коштує 23 тисячі доларів, закордоном до 32.

Що із дітьми, які народились від сурогатних матерів

Але постає питання - що з тими, дітьми які народилися. Усі біологічні батьки відстоювали на них свої права і змогли їх забрати. Сніжана Кірсік - адвокатка одного з французів, у якого народилася дівчинка Олена в Україні. Саме її сурогатна мати - не змогла в РАГСі пояснити, звідки в неї дитина і поліція її вилучила. 9 місяців за дівчинкою доглядали у перинатальному центрі Харкова.

Біологічні батьки відстоювали права на дітей

Розгляд цієї справи тривав 9 місяців. Коли Жуліано визнали біологічним батьком і прямо у суді віддали доньку - він не зміг стримати емоцій.

Олені вже виповнилося 2 роки. Вона мандрує світом з батьком, і росте у великій родині. Єдине, що може зробити держава Україна щодо цих дітей - спостерігати за їх життям закордоном.

Гучна судова справа! Сурогатні матері народжували дітей для родин геїв за кордоном

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