Сирена, розкидані цвяхи і висипане зерно: поляки геть знахабніли, а Зеленському увірвався терпець

Польські фермери геть знахабніли. Мітингувальники скоїли наймасштабнішу диверсію проти українських аграріїв. Цього разу висипали з восьми вагонів просто на рейки українське збіжжя, зіпсовано близько двох сотень тонн кукурудзи. Обуренню українців немає меж. Адже поляки і близько не розуміють, як це — збирати врожай під обстрілами і на замінованих полях. Ціна українського зерна надзвичайно висока. Не зміг пройти повз цієї диверсії навіть Зеленський.

На що готовий український президент, аби захистити наших аграріїв, як брати-поляки морально тиснуть на українських перевізників, та що буде з протестами далі, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Новини з кордону шокують

Новини з польсько-українського кордону продовжують шокувати. Провокативні дії від братського народу все більше і більше обурюють кожного українця. Цього разу протестувальники перейшли всі межі, які тільки можна було уявити. В ніч на 25 лютого на залізничній станції “Котомеж”, що неподалік кордону, польські протестувальники нахабно зупинили потяг з українським збіжжям і висипали аж з 8-ми напіввагонів майже 180 тонн кукурудзи. Таку величезну кількість втраченої української агропродукції підтвердили у Міністерстві інфраструктури.



“Новий акт вандалізму – вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

“Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні — ані зернові, ані кукурудза, ані рапс — не залишається там.

Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності”, — прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури”, — повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Обурює й те, що на такий безсовісний крок пішли не просто громадяни дружньої до України Польщі, але саме аграрії. Вони як ніхто знають, як важко виростити і продати зерно. А українські фермери продовжують робити це під обстрілами, часто на тільки-но розмінованих, а подекуди і власноруч розмінованих полях.



Тиснуть поляки й на інші болісні рани українців. І це уже відверто неприємна вистава, за яку вони рано чи пізно мають відповісти. Група мітингувальників винайшла спосіб, як завдати морального “болю” українським перевізникам у часи війни. Коли далекобійники проїжджають повз, поляки умисно вмикають звуки, схожі на сирену повітряної тривоги.

Польські протестувальники на кордоні почали вмикати сирени. Таким чином вони намагаються залякати українців, які перетинають кордон – причому не лише у вантажних автомобілях, а й у пасажирських автобусах.

Психологічний тиск чинять на тих, хто їде з Євросоюзу до України, свідчить pic.twitter.com/YaN54QWFK3 — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) February 23, 2024

Поляки подуріли?

Звучання сирени — це не іграшка і не розвага. Це попередження про ракети і дрони, які чи не щодня летять вбивати українців. Яке моральне право мають поляки, щоб так цинічно грати на наших почуттях? Де межа між людяністю та бізнесом?

Але і це не останнє випробування для українських перевізників. Як повідомляють очевидці з пункту пропуску “Рава-Руська — Гребенне”, там невідомі на пікапі приїхали та розсипали на дорозі цвяхи та шурупи. Очевидно, що таким чином злодії хотіли остаточно заблокувати рух на пункті пропуску — з пробитими колесами далекобійники зупинилися б там дуже надовго.



Польська ж влада скоріше схильна саме до протестувальників і робить відверто мало для того, щоб зупинити беззаконня на кордоні і цим допомогти Україні. Посол Києва у Варшаві Василь Зварич назвав поведінку поляків варварством та закликав поліцію розібратись з правопорушниками. Свою відповідь полякам дав і президент Зеленський. Під час пресконференції на форумі “Україна. Рік 2024” Зеленський пообіцяв діяти жорстко, якщо в польському уряді не сприятимуть вирішенню проблеми.

Що задумали у Москві?

За словами секретаря РНБО України Олексія Данілова, вкладається у польські мітинги і Москва. Каже, завдання у рашистів глобальне — нацькувати українців та поляків один на одного. Для цього Кремль у “промислових масштабах” продукує масштабні інформаційні операції.

Але схоже фермери налаштовані вкрай серйозно і стояти будуть до останнього. 26 лютого протест фермерів перекинувся і на польсько-німецький кордон. Як пишуть ЗМІ, кілька сотень протестувальників на тракторах перекрили одну з головних транспортних артерій, яка веде з Польщі до Німеччини — трасу А2. Зазвичай нею лише за добу проїзджало до 17 тисяч вантажівок.

Поляки пішли протестувати на німецький кордон

Спочатку фермери обіцяли наглухо заблокувати автодорогу аж на 25 днів, утім, після перемовин з місцевою владою, погодились помітингувати лиш до обіду 26 лютого.

До того ж фермери хочуть залучити до протесту і свої старих знайомих — перевізників. Саме вони з листопада по грудень блокували український кордон, завдавши мільярдні збитки українській економіці, утім, після закінчення виборів у Польщі припинили. Як пишуть польські ЗМІ, з 1 березня перевізники знову вийдуть на кордон.

Нарешті заворушились у ЄС. Нагадаємо, що зараз аграрії мітингують у всій Європі. Все через так званий “зелений курс” — набір ініціатив для сприяння екології в Європі. Так от, за ним європейським фермерам віднедавна заборонили використовувати певні пестициди та добрива, через що їхня продукція дорожчає і конкурувати з іноземними колегами стає важче.

Чому мітингують поляки?

Поляки ж саме тому і обрали тактику блокади, щоб привернути найбільшу увагу та іміджево тиснути на Брюссель. За інформацією Deutsche Welle 26, лютого у столиці ЄС зберуться міністри сільського господарства усіх країн союзу, щоб запропонувати різні шляхи вирішення проблем фермерів. Наприклад, Варшава пропонує частково відмовитись від “Зеленого курсу”, тобто адвокує власних фермерів, незважаючи на їхні антиукраїнські витівки.

Нагадаємо, що свій план вирішення проблеми має і український уряд. 23 лютого під час візиту на кордон про нього заявив прем’єр-міністр Шмигаль. За його словами, український “план взаємопорозуміння” складається з п’яти кроків. Перший передбачає згоду Києва на обмеження експорту кількох продуктів, зокрема, м’яса птиці, яєць та цукру, які запропонувала сама Європейська комісія.

Також Україна просить ЄС негайно провести скринінг законодавства, пов’язаного з аграрною політикою та транспортом, аби “раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції”, а також заборонити російський та білоруський аграрний експорт та створити Тристоронню групу — Україна, Польща, ЄС, аби надалі швидше вирішувати подібні проблеми на кордоні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИРЕНА, РОЗКИДАНІ ЦВЯХИ І ВИСИПАНЕ ЗЕРНО! Поляки озвіріли — Зеленський не витримав!

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