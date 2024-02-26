Сирський і Залужний не дають спати Путіну: який безглуздий фейк шириться Мережею

Московські пропагандисти намагаються “підбити” імідж головнокомандувача, бо його дії говорять самі за себе.

Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив особисту війну головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Рашисти не можуть досягти своїх цілей на полі бою, тому путінські пропагандисти вирішили атакувати Україну в інший спосіб. Кремль засипає Мережу фейками про українських командирів, найбільше наразі дістається головнокомандувачу Сирському.

У чому Кремль хоче переконати українців, чи правда що у генерала Сирського є син-путініст, та як російська пропаганда “знущається” над Залужним, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Росіяни “втюхали” Сирському сина?

В це складно повірити, але на цьому відео з літерою Z на всі груди, як стверджують рашисти, стоїть “син” головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського. Ролик записаний у посольстві РФ в Австралії. Праворуч від російського посла — Іван Сирський. Вочевидь, він підтримує війну, носить футболку з величезною латинською Z, поважає Путіна і називає “батька” зрадником Росії.

Иван Сырский, пасынок главкома ВСУ, прибыл в российское посольство в Австралии, чтобы выразить поддержку СВО. Иван и его младший брат Антон (сын Сырского) являются патриотами России, участвуют в патриотических автопробегах в День Победы с флагами СССР и ДНР.

(видео ускорено) pic.twitter.com/1lPdXHljuS — Дуся Нюшина (@DNusina) February 20, 2024

Але коли ж це рашисти говорили хоч краплю правди? Та ніколи. Насправді, як повідомляє Центр протидії дезінформації, Іван Сирський, хоч і носить прізвище славетного українського воєначальника, є лише сином його колишньої дружини від зовсім іншого шлюбу. Сирський не спілкується з нею з 2009 року, а хлопця не всиновлював. При цьому жінка з сином Іваном і новим чоловіком у 2014 році виїхали до Австралії.

“Росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ “радянської та російської” людини, — керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Для цього вони шукають його родичів у РФ, “друзів родини”, в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії — дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ”, — повідомили у ЦПД.

Також у ЦПД нагадують, що Олександр Святославович Сирський — Герой України, тривалий час перебував у команді іншого героя України “Залізного генерала” Валерія Залужного та брав участь у найуспішніших операціях від початку повномасштабної війни. Саме Сирський керував обороною Києва, звільненням Київщини, Сумщини та Чернігівщини, а також провів блискавичну Харківську операцію.

Росіяни взялись за нового головнокомандувача

Можливо, саме тому московські пропагандисти і намагаються “підбити” імідж генерала, бо його дії говорять самі за себе. Чіпляються пропагандисти за все, що тільки можуть, зокрема, шукаючи родичів та друзів з Росії. Навіть з Московського вищого командного училища, яке Сирський закінчив 1986-го року, знімають ролики і пишуть безглузді статті. Пік інформаційних атак на Головнокомандувача припав якраз на його призначення.



Росіяни “копали” і під Залужного

Але не Сирським єдиним. Взагалі інформаційна складова потроху стає однією з найважливіших у війні. Коли ворог не може здолати Україну на фронті, залишається лише спробувати хитати її зсередини, зокрема, підставляти керівництво України. Справжнім магнітом російських фейків від початку вторгнення був “Залізний генерал” та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Найяскравіші фейки спливли наприкінці 23-го року. Тоді рашисти напряму спробували сколихнути державний переворот в Україні. Звісно, українці ні на сантиметр не зрушили з місця, але нова тактика ворога викликала широкі дискусії. Українці мають остерігатися діпфейків.

❗️Увага ❗️Дезінформація❗️#діпФейк ❗️

росіяни активно постять фейкове звернення #Залужний,де він закликає до військового перевороту. Мовляв, президент Зеленський хоче ліквідувати його та "останнього українця".

ЦЕ ДІПФЕЙК! Не ведіться на вкиди російських пропагандистів. pic.twitter.com/D5yXw6cGLy — Мантелепа (@WilnoLwiw) November 8, 2023

Коротка справка. Якщо дуже просто, то діпфейк — це реалістичне комп’ютерне зображення людини. На щастя, саме цей діпфейк виглядав зовсім не реалістично. Утім ворог не стоїть на місці. Ще у 2022 році вони застосували таку тактику вперше і зробили фейкового Зеленського, який викликає сум і сміх одночасно.

Проти кого ми воюємо? Ці каліки навіть діпфейк не спромоглися нормальний зробити.... боже))) pic.twitter.com/RqAj0qLuSO — йди на хуй (@_delanay) March 16, 2022

Будьте уважні!

Можна бути впевненим в єдиному: росіяни точно не зупиняться і лізтимуть в Україну і на інформаційному фронті. 15 лютого Головне управління розвідки зробило термінове оголошення. Ворог пішов в інформаційний наступ. Нове кремлівське ІПСО має дискредитувати Україну за кордоном і зневірити українців.



“Інформаційна операція “Перун” ― росіяни реалізують активну фазу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує про початок активної фази інформаційної операції держави-агресора росії під назвою “Перун”.

У межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для кремля позицій”, — повідомили в ГУР.

Цікаво, що напередодні оголошення ГУР, інтерв’ю у кремлівського диктатора взяв одіозний американський телеведучий та медійник Такер Карлсон. Звісно їхня “розмова”, яка перетворилась на псевдоісторичні балачки Путіна, переповнена фейками та різними нісенітницями, з яких насміхався увесь світ. Самого ж Такера Карлсона частенько пов’язують дружбою та симпатією з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який знову мітить в крісло очільника Америки.

Варто визнати, що російська пропаганда уже який рік дуже успішно працює на своїй території і намагається розширити свій вплив на увесь світ. Ми закликаємо українців бути медіаграмотними, аналізувати інформацію з неперевірених джерел та довіряти лише офіційним фактам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сирський і Залужний не дають спати Путіну! Пропагандисти Кремля влаштували цирк на весь світ!

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