Сирський пояснив, як Україна буде протидіяти російській ракеті “Орешнік”

В Україні ведуться активні роботи зі створення власної протиракетної системи, яка б могла перехопити російську балістичну ракету “Орешнік”. Окрім того, тривають переговори із союзниками, які вже мають такі системи ППО.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Андрію Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.

За його словами, тільки декілька систем ППО можуть перехопити балістичні ракети такого типу як “російський “Орешнік”.

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“На жаль, у нас їх поки що немає. Але ми повинні зробити все, щоб вони з’явилися”, - сказав головком ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що загроза удару “Орешніком” змушує не тільки активно вести переговори із союзниками, які мають необхідні системи ППО, але й працювати над створенням “власної системи протиповітряної оборони, яка би була протиракетною”.

“І, звичайно, це нас повинно спонукати до створення ракетної системи, яка могла би бути стримувальним фактором від застосування такої зброї росіянами”, - додав він.

Головком ЗСУ наголосив, що роботи в цьому напрямку активно ведуться.

“Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо бажаний результат”, - сказав він.

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Нагадаємо, раніше командувач НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандьє заявив, що Альянс повинен мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, щоб реагувати та усувати такі загрози, як російські балістичні ракети середньої дальності "Орешнік".

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