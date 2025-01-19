Сирський розкрив масштаби втрат ворога за 2024 рік: шокувальні цифри

За минулий рік бойових дій російська армія втратила більше особового складу, ніж за два попередні роки війни.

За оцінками командування Збройних сил України, загальні втрати російських військ у 2024 році склали 434 тисячі осіб.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

“З цих втрат близько 150 тисяч — це загиблі. Це втрати лише за 2024 рік”, — зазначив Сирський.

Головнокомандувач також підкреслив, що за минулий рік бойових дій російська армія втратила більше особового складу, ніж за два попередні роки війни.

Окрім цього Олександр Сирський, який видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил, водночас сказав, що поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії.