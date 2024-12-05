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Сирський розповів, що допомогло зробити Курську операцію успішною

Сирський розповів, що допомогло зробити Курську операцію успішною

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський / Скриншот з відео

Зокрема, військове командування врахувало досвід успішної Харківської операції.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, що допомогло зробити Курську операцію успішною.

Про це головком повідомив у документальному фільмі "Операція Курськ. Як це було насправді з перших уст".

Сирський зауважив, що задля проведення операції в Курській області було враховано досвід успішної Харківської операції 2022 року.

"Ми прораховували різні варіанти розвитку подій. І була у нас і мінімальна, і максимальна задача. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції, і це не перебільшення. Ми дійсно враховували цей досвід з урахуванням того, що і місцевість була доволі схожа", – розповів генерал.

Він також звернув увагу на високу вмотивованість українських військових, які брали участь у Курській операції.

"Напередодні наступальних дій – фактично, дві доби – об’їздили всі підрозділи, зустрілися з тими ротами, переговорив зі службовцями, які будуть приймати участь, і роз’яснив цілі, задачі, побажав їм успіху у майбутніх діях. Вмотивованість була доволі високою", – розповів головком ЗСУ.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ОПЕРАЦІЯ КУРСЬК! ЯК ЦЕ БУЛО НАСПРАВДІ З ПЕРШИХ УСТ! ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

Нагадаємо, раніше Сирський пояснив мету Курської операції: вона полягала в тому, щоб перенісши бойові дії на територію Росії, зупинити ворога, який зібрався в наступ на Сумщину.

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