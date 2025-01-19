Сирський відповів на закиди про "непотрібне" створення нових бригад

Існує проблема з підготовленими командирами, які б очолили ці бригади і здійснили процес адаптації до бойових умов.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, чому замість поповнення особовим складом та технікою старих бригад часом доводилося створювати нові.

Про це він говорив в інтерв'ю Андрію Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.

Сирський зауважив, що переважна більшість рішень про створення нових бригад ухвалювалися ще до його призначення на посаду головкома ЗСУ, на якій він перебуває менше року.

“За час мого перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ було ухвалене рішення про створення тільки двох бригад і це фактично тільки організаційні ядра цих бригад. Це бригади для комплектування за кордоном нашими громадянами”, - сказав він.

Водночас він пояснив, що під час боїв за Авдіївку фактично всі бригади перебували на лінії бойового зіткнення, а коли ворог розпочав харківський наступ, а потім ЗСУ розпочали Курську операцію, додалося 255 км активного фронту.

“Як можна тими бригадами, які стояли на лінії фронту закрити ще 255 км? Також було питання ротації бригад, відведення для відновлення боєздатності. Яким чином провести [ротацію], якщо в тебе немає резерву?” - риторично запитував він.

Водночас Олександр Сирський зазначив, що існують приклади, коли нові бригади, які були створені буквально минулого року, показують успішні результати. За його словами, існує проблема з підготовленими командирами, які б очолили ці бригади і здійснили процес адаптації до бойових умов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію, що в Україні нібито попри значне недоукомплектування існуючих бригад, створюють нові. Таку інформацію, зокрема, неодноразово озвучувала нардепка Мар'яна Безугла.

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