Сирський вже готує два плани: Зеленський відверто розповів, за яких умов закінчиться війна

“Без цього можуть загинути мільйони!”. Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву в інтерв’ю американському CNN. За його словами, ЗСУ на чолі з Сирським розробляють два плани ведення війни на 2024 рік! І є дещо дуже важливе, від чого залежить її тривалість.

На що натякнув президент, що змусило його екстрено розкрити втрати ЗСУ, та чи є план у головкома, якщо не буде американської допомоги? Найцікавіші подробиці з інтерв’ю Зеленського розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Два плани ЗСУ від Сирського

Сирському доручено розробити два плани для ЗСУ. Таке рішення військового керівництва країни вперше в інтерв’ю американському телеканалу CNN пояснив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ЗСУ матимуть два плани, і в Києві поки не знають, який з них спрацює. Правду, яку розказав президент, варто усвідомити кожному українцю.



За словами Зеленського, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз розробляє два варіанти плану подальших дій. Якщо Київ отримає допомогу від США, то зможе почати відтискати Росію. Якщо ні, то доведеться зосередитися лише на захисті.

ЗСУ бракує боєприпасів

Як пишуть журналісти, інтерв’ю свіже — спитати Зеленського про плани Києва на 2024 рік їм вдалося напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росію в Україну. За словами президента, рішення з яким так довго тягнуть у Вашингтоні, призведе до втрат. Українські бригади, попри готовність дати відсіч ворогу, залишаться без зброї.



Зеленський сказав, що без допомоги США Україні буде не тільки важко здобути нові досягнення на полі бою, але й буде важко продовжувати захищатися цього року.

“Люди будуть підготовлені, але боєприпаси не будуть підготовлені і бригади не будуть готові… не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові оборонятися, бути сильними. Це буде дуже важко”, — сказав він.

Ця правда шокує

“Без цього загинуть мільйони”. Ця правда від президента шокує! За словами Зеленського, у США все частіше можна почути тих, хто виступає проти допомоги Україні. Одним з таких став американський сенатор-республіканець Джей Ді Венс. Як пише Politico, він один з тих, хто послідовно виступає проти України. Зеленський відповів відверто те, що думає, і розставив всі крапки над “і”.

Президент сказав, що Венс “не розуміє, що тут відбувається”: “Зрозуміти це означає приїхати на передову, щоб побачити, що саме відбувається без цієї підтримки. І він зрозуміє, що мільйони людей будуть убиті, — додав він. — Він цього не розуміє, звичайно, дай Бог, щоб на вашій території не було війни”.

США не кинуть Україну?

Поспілкувався Зеленський і зі спікером палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Той запевнив президента, що, попри внутрішньополітичні ігрища, все ще підтримує Україну.

Але це ще не все! Зеленський вперше зізнався, чому він неочікувано вирішив оприлюднити втрати ЗСУ. За словами президента, така відкритість України — логічна відповідь на кремлівську пропаганду на Заході. “З нас вистачить брехні”, — каже президент.



Зеленський розповів CNN, що Росія витрачає “мільярди” на поширення неправдивої інформації про війну, і що вона успішно використовує дезінформацію як зброю та впливає на дискусію в США.

“Мене здивувало, що вони сильні навіть у США, в ЄС (Європейському Союзі), у всьому світі. Вони вклали в це багато грошей”, — сказав він.

Президент додав, що важливо поділитися цими цифрами, тому що “з нас вистачить брехні”, додавши, що навіть деякі американські політики ділилися дуже неточними цифрами.

Які втрати в ЗСУ?

Варто сказати, що відверту заяву Зеленського у Мережі сприйняли, м’яко кажучи, неоднозначно. Попри те що навіть втрати одного військового для України це трагедія, хтось таки зрадів, що втрати ЗСУ все ще значно менші за російські. Але є й ті, хто не повірив Зеленському. Серед них — одіозна нардепка Безугла. Напередодні вона стверджувала, що українська армія втратила близько 50-ти тисяч бійців. Її колега, секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко, який за посадою має доступ до звітів Генштабу, оцінку Зеленського підтвердив.



“Я був на комітеті, я не бачив щоб Генштаб говорив, що у нас є до 50 тисяч. (загиблих, — ред). Десь вони говорили про 7-8 тисяч зниклих безвісти, тому це десь цифра до 40 тисяч”, — зазначив Костенко.

Західні розвідки знають втрати ЗСУ

Нагадаємо, що під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський озвучив приголомшливу цифру втрат серед ЗСУ. За даними президента, від початку повномасштабного вторгнення загинуло близько 31 тисяч військовослужбовців. Рашистів на рахунку ЗСУ в пʼятеро більше — 180 тисяч.

Існують й інші припущення. Так в американській розвідці українські втрати оцінюють у 70 тисяч бійців. Станом на жовтень 23-го року, ще до початку м’ясних штурмів Авдіївки, рашисти втратили близько 190 тисяч бійців, про це писала британська розвідка.

2024-й рік безперечно буде важким для України і скоріш за все не стане вирішальним у війні. ЗСУ уже бракує боєприпасів, а рашисти просуваються на Сході і готують новий наступ. Українці мають бути морально готові до цього.



“Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до їхнього бою”, — зазначив президент.

2024 буде найважчим за всю війну?

У 2024 році Україна накопичуватиме сили і стримуватиме ворога, щоб у 2025-му знову піти у наступ. Такий прогноз дав очільник ГУР Кирило Буданов. При цьому першочергова мета росіян на 2024 рік — загарбати всю Донецьку та Луганську області, на що в тих навряд чи вистачить сил, вважає розвідник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИРСЬКИЙ ВЖЕ ГОТУЄ ДВА ПЛАНИ! Зеленський розповів, за яких умов закінчиться війна!

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