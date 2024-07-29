Сирський зробив гучну заяву про мобілізацію і звернувся до українців

Головком ЗСУ звернувся до українців, які проживають за межами країни, та закликав їх взяти участь у війні проти ворога.

В Україні триває активна мобілізація. Ті, хто мають право, бронюються, інші отримують бойові повістки. Одні сумлінно оновили дані, інші ховаються. Але мобілізація потрібна, і стосується вона не лише тих, хто живе в Україні, а й тих, хто за кордоном. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а також уточнив, як у цілому йдуть справи з мобілізацією.

Всі деталі – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Заява Сирського про мобілізацію

Без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви і бригади для відбиття російської агресії. Тож Сирський закликав українців, які проживають за кордоном, також взяти участь у боротьбі з ворогами. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

У своїй статті журналісти зазначили, що "одним із найактуальніших завдань Сирського є пошук новобранців на заміну загиблим і пораненим українським солдатам. Ті, хто воює в окопах, виснажені. Патріотичний запал, який спонукав багатьох навесні 2022 року піти у добровольці, згас. Нещодавно уряд знизив призовний вік від 27 до 25 років і набув чинності новий закон, який вимагає від чоловіків реєструвати свої дані у військових пунктах. Багато хто так і зробив, дехто ховається. Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська, тож він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь".

Сирський звернувся до українців, які проживають за межами країни, та закликав їх взяти участь у війні проти ворога.

Тренування бійців у Польщі: чиє це досягнення?

Автори видання нагадали, що у Польщі формується легіон, до якого невдовзі запросять закордонних українців. Навчання відбуватимуться у самій Польщі. Згодом легіон перекинуть на передову.

Журналісти зазначають, що "такий "інший підхід" Сирський віддав Зеленському в заслугу. Відчувається, що стосунки між ними гармонійні, чому, мабуть, сприяє той факт, що командир не має політичних амбіцій і менш помітний, ніж Залужний".

Втрати на фронті

Говорили і про втрати. Україна відкрито не називає цифри, втім Сирський зазначає, що Росія досягає успіхів на фронті "приголомшливою людською ціною". І втрати армії РФ втричі вищі, ніж в України, а на деяких напрямках – навіть більш ніж втричі.

Видання ж нагадало – у лютому президент Володимир Зеленський заявив, що від 2022 року загинула 31 тис. українських військовослужбовців. Ось, що відповів Сирський:

Головне – зберегти життя військових

Сирський зазначив, що йому під час вибору тактики бою важливо зберегти життя людей, тоді як російські командири "відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб просунутися на 100-200 метрів". Він також зазначив, що не готовий "досягати цілей за будь-яку ціну" або кидати своїх людей у "марні м'ясні атаки".

Оновлення даних завершено: всі встигли?

Ну і нагадаємо, що 16 липня закінчився термін, протягом якого військовозобов’язані повинні були оновити свої дані. Усі два місяці під ТЦК та ЦНАПами можна було побачити шалені черги, дехто не міг потрапити до працівників по кілька днів, хтось займав чергу від п’ятої ранку.

Як змінилися робота ТЦК?

І все ж досі залишаються ті, хто дані за певних причин оновити не встиг, а хтось, можливо, і не хотів. Тим не менш, начальник одного із ТЦК розповів, як і кого призивають до ЗСУ після 16 липня.

Так, начальник Дарницького районного ТЦК і СП у Києві Володимир Новосядлий в інтерв'ю "Вечірній Київ" зазначив, що після 16 липня робота військкоматів не змінилася. Вони виконують свою роботу так, як виконували її досі:

"Стосовно ведення обліку. Тут також: він вівся, ведеться і буде вестися. Не потрібно, на мою думку, розділяти тих, хто оновив дані, і тих, хто не оновив. Ми будемо працювати по двох категоріях. І займатимемося своєю повсякденною роботою. Усі ці процедури та алгоритми прописані у 560-й постанові "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Усе по закону".

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Новосядлий також нагадав, що стати на облік можна лише за місцем задекларованого або зареєстрованого місця проживання:

"Тобто, якщо ви тут прописані, або є власником нерухомості у Києві, то можете звернутися до районного ТЦК та СП і вас приймуть. Якщо ж ви лише працюєте тут, але не маєте прив’язки до житла, то, на жаль, у такому випадку вам відмовлять".

Що робити тим військовозобов’язаним, які за кордоном?

До слова, оновлення даних стосується і військовозобов'язаних громадян України, які мешкають за кордоном. Вони можуть оновити свої дані у ТЦК та СП через дипломатичні установи України. А за ігнорування та не оновлення даних загрожують штрафи. Про це повідомив адвокат Сергій Савинський у коментарі "РБК Україна".

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Також українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на термін понад три місяці, були зобов’язані від 18 травня протягом 30 днів стати на військовий облік. Також стати на облік повинні і хлопці, яким виповнилося 17 років:

"Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності, яка передбачає накладання штрафу у розмірі 17-25,5 тисяч гривень".

Про штрафи за не оновлення даних

Адвокат пояснює, якщо ці особи не оскаржать постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і не сплатять штраф, то щодо них буде відкрите виконавче провадження. Тоді буде стягнуто відповідну суму в розмірі накладеного штрафу за рахунок коштів, рухомого та нерухомого майна.

І, до речі, українці мають змогу передати свої дані через офіційну електронну адресу або телефони ТЦК та СП, а не лише через закордонні дипломатичні установи:

"Разом із заявою про взяття на облік потрібно подати відповідні відомості (ІПН, адреса місця проживання, адреса електронної пошти та контактний номер телефону) та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон".

Штрафи за не оновлення даних / Фото: ТСН.ua

Як подати документи?

Заяву подають особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, або засобами поштового зв’язку разом із копією першої сторінки закордонного паспорта. Тоді дипустанова надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на його адресу електронної пошти, яка розміщена на його офіційному веб-сайті, у семиденний строк.

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