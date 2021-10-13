Ляшко розповів, що в Україні зараз спалах "Дельти", як це було в Італії на початку пандемії

Ляшко розповів, що в Україні зараз спалах "Дельти", як це було в Італії на початку пандемії

Ляшко закликав українців вакцинуватись.

В Україні штам коронавірусу "Дельта" показує такий стрімкий ріст хворих, як це було на початку пандемії в Італії. А тому українцям необхідно вакцинуватись.

Про це 13 жовтня в ефірі ТСН.19:30 сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Сьогодні "Дельта" показує такий стрімкий ріст, який був на початку епідемії в Італії. Сьогодні ми працюємо на всіх потужностях. І бачимо, що госпіталізовані - це тяжкі пацієнти або кисневозалежні. Це - ще гірше, ніж це було навесні в нашій країні. Сьогодні ще є спроможність в системі охорони здоров'я. Ми ще приймаємо пацієнтів. Ми знаємо, як розширювати лікарні. Кожен з регіонів має свої спроможності, але система "не резинова". Вакцина є у вільному доступі. Медики готові та можуть вакцинувати, просто потрібно вакцинуватись", - наголосив Віктор Ляшко.

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Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Ляшко розповів про ситуацію із COVID-19 в Україні та про шкоду "фейків" про вакцинацію.

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