Ситуація буде аналогічна з Абхазією та Південною Осетією: Мережко про можливе рішення Путіна

Ситуація буде аналогічна з Абхазією та Південною Осетією: Мережко про можливе рішення Путіна

Путін може використати визнання "ДНР"/"ЛНР" в якості плацдарму для подальшого наступу.

Ситуація для України небезпечна. Якщо президент Росії Володимир Путін вирішить визнати "ДНР"/"ЛНР", це означатиме повний вихід Росії з Мінських домовленостей і кінець мінського процесу.

Про це в коментарі ТСН.ua голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Як вважає Мережко, де-факто - це анексія ОРДЛО з боку Росії. Хоча навряд чи Москва наважиться застосувати кримський сценарій. "Санкції проти Росії звичайно ж зберігаються. Плюс ми також можемо ставити питання про нові санкції. Якщо Росія на це піде, ситуація буде аналогічною з визнанням Росією Абхазії та Південної Осетії", - вважає Мережко.

Проте, за його словами, проблема ще й в іншому. Питання в тому, що за Мінським протоколом, на основі якого в лютому 2015 року підписаний Комплекс заходів, або так званий Мінськ-2, Росія на Донбасі просунулася значно далі, окупувавши тоді Дебальцево та інші території.

"Зараз, якщо Путін визнає "ДНР"/"ЛНР", питання в яких кордонах? Адже за фейковими "конституціями" "ДНР"/"ЛНР" вони вважають "своїми" Донецьку та Луганську область у їхніх повних адміністративних межах", - сказав Мережко.

Варто зазначити, що Володимир Путін за підсумками засідання Ради безпеки РФ заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

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