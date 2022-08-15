Ситуація для росіян і справді критична: військовий експерт - про звільнення Херсонщини

Ситуація для російського контингенту, який залишається на правому березі Дніпра на Херсонщині, справді критична.
Звідти, окрім командування можуть перекидати і особовий склад російських окупантів.
Про це у коментарі ТСН сказав військовий експерт Олексій Мельник.
"Ситуація з російським контингентом, який опинився на правому березі Дніпра в районі Херсона насправді надзвичайно серйозна, критична. Це очевидно - для зовнішніх оглядачів та самих росіян. Сьогодні я зустрічав повідомлення в закордонних ЗМІ, що окрім командного складу, також йде перекидання тими можливостями, які ще залишилися, а й частини підрозділів, які встигли передислокувати в перші місяці війни на правий берег", - пояснив військовий експерт.
Нагадаємо, російські льотчики готуються "здати" командування у міжнародний трибунал.
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