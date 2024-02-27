“Ситуація дуже важка”: Росія зібралася у наступ, Жданов розповів, чого чекати на фронті та хто під загрозою

Складно у війні з Росією буде найближчі місяці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого. У березні-квітні, за його словами, на фронті буде період хвиль. Російська Федерація готуватиметься до контрнаступальних дій, а ми — до їхнього бою.

Що чекати на фронті у найближчі місяці, де може піти у наступ Росія та які шанси в її армії, чому у контрнаступ зараз не може піти Україна, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Росіяни наступають на двох напрямках

За словами Олега Жданова, кардинально на фронті найближчим часом нічого не зміниться. Сьогодні у Росії зберігається наступальний потенціал.

“Ми не до кінця його ще вибили, тому вони будуть пробувати наступати. Я думаю, як сьогодні. Вони штурмують два оперативних напрямки: Бахмутський і Авдіївський. Більше не можуть опанувати одночасно. Вони ведуть штурмові дії та атаки, але такий серйозний наступ відбувається тільки на двох оперативних напрямках. Можливо, з часом вони змінять оперативні напрямки. Це може бути Куп’янський і Запорізький”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт каже, очікувано, що російська армія буде намагатися вести наступальні дії, поки ми не “виб’ємо” їхні основні сили. За його словами, це може тривати два-три місяці: березень, квітень, травень 2024 року. Зараз Україна намагається стати в “глуху” оборону, розповів Олег Жданов.

Україні не вистачає зброї

Українським військовим сьогодні не вистачає зброї. Під час пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський заявив, українська армія мала "кулак" для контрнаступу у 2024 році. Однак чотири бригади досі не отримали техніку та озброєння і стоять "голі".

За словами військового експерта, ситуація з нестачею зброї для України сьогодні дуже важка, але не критична.

“Ви ж не забувайте, що президент — це політична фігура. Ми з вами обстановку кожного дня відслідковуємо і у нас декілька джерел інформації всередині країни. А президент орієнтується не тільки на нас із вами, а на наших зовнішніх партнерів. Тому для них, скоріше за все, трошки фарби згущують. Для того, щоб спонукати їх до прискорення вирішення питань про надання нам допомоги. От в такому контексті — так. На сьогоднішній день ситуація важка, навіть можна сказати дуже важка. Але вона не критична”, — розповів Олег Жданов.

Накопичених боєприпасів українській армії, за словами військового експерта, має вистачити, щоб дати відсіч росіянам. Однак ситуація із технікою складніша.

“Європа в березні дає нам 170 тисяч боєприпасів, це фактично місячна норма. Сьогодні з’являється інформація з різних джерел, що до червня так точно вистачить власних запасів боєприпасів, які ми накопичили. Якщо вони почнуть надходити в березні-квітні місяці, то це вже буде потрохи вирівнювати ситуацію. Єдине що з технікою — тут проблеми. Ми сподіваємося, що партнери будуть відновлювати допомогу”, — розповів Олег Жданов.

Ситуація на Харківщині

Якщо Україна не отримає додаткової підтримки від Заходу, то існує високий шанс втратити Куп'янськ та Харків. Таке припущення 25 лютого зробила нардепка Тетяна Устинова у коментарі для Deutsche Wellе. Втім Олег Жданов підкреслив, що навколо Харкова немає російських ударних угруповувань.

“Вийшла депутатка і зробила гучну заяву. Тепер її прізвище знає вся країна. Є Генеральний штаб, є Головне управління розвідки, які вже оскому набили на язику, пояснюючи, що навколо Харкова немає ударних угруповувань. Єдина проблема Харкова на сьогоднішній день — це обстріли ракетами, ми не можемо захистити місто. Це наш головний біль. Логіка її: якщо ми втратимо Куп’янськ, наступним буде Харків. Подивіться на карту і ви зрозумієте, де Куп’янськ, а де Харків. Це глибина оперативної операції. Сьогодні Росія тактичну операцію в Авдіївці веде з шаленими втратами і шість місяців вони штурмовали її. Про який Харків можемо говорити?” — розповів Олег Жданов.

Він підкреслив, що у Білгородській області немає такої кількості військ, яка могла б почати прорив кордону, не то що дійти до міста.

Коли у контрнаступ піде Україна

Сьогодні українська армія не може піти у контрнаступ через нестачу зброї, каже Олег Жданов.

“Це питання треба ставити в Брюсселі. У Вашингтоні, я думаю, вже не варто його ставити. Я би згадав статтю генерала Валерія Залужного. Він частково визначив необхідну кількість. Мова йшла про 300 танків, 500 артилерійських систем, близько тисячі бойових броньованих машин. Тобто нам потрібна зброя. Навіть зараз, добре, відпрацюють депутати цей закон про мобілізацію. Хоча я вважаю, що він не потрібен, треба удосконалювати існуючий, щоб він працював ліпше і швидше. Добре, приймуть вони новий закон, зберемо ми 100 тисяч, і що ми будемо з ними робити? Тримати їх на полігоні, поки не прилетить російська ракета? Немає зброї на них”, — розповів військовий експерт.

За його словами, формувати нову гвардію наступу буде можливо, коли Україні дадуть зброю. Зараз, як казав президент Зеленський, кілька бригад лишаються “голими”.

“Тобто ми їх сформували, особовий склад набрали, а техніка не прийшла для цих бригад. Не артилерія, ні танки, ні бойові броньовані машини. Вони не сидять на полігоні, сьогодні ці бригади підуть на поповнення втрат особового складу до інших бригад. Але для того, щоб говорити про контрнаступ, нам треба озброєння. Особовий склад ми більш-менш можемо знайти. А озброєння, на жаль, у нас таких можливостей немає. Поки що це питання порядку денного, але, коли воно буде вирішено сказати дуже-дуже важко. Навіть в Євросоюзі немає єдиного розуміння, скільки, коли і якої зброї нам дати”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, майор Збройних сил України Олексій Гетьман заявив, що Росія готується до нового великого наступу. Військовий наголосив, що армія РФ на сьогодні оснащена не гірше, ніж ЗСУ.

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