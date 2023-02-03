Ситуація на Бахмутскому напрямку: експерт розповів, чи може виникнути для ЗСУ реальна загроза оточення

Для того, щоб повноцінно захопити Бахмут російським військам сьогодні необхідно ще приблизно 30 батальйонно-тактичних груп, утім їх у них наразі немає.

Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua.

"Допоки перебуває під контролем ЗСУ траса М-03, допоки є постачання через 05, 04, також допоки є вихід по основному маршруту на Часів Яр, а саме ці локації перебувають під контролем Збройних Сил України, і казати про якесь оточення, та якусь серйозну загрозу Бахмуту, ні, ми не можемо", - висловився експерт.

За словами Коваленка, "вагнерівцям" не вдалося захопити Бахмут, тому на цьому напрямку вже з'являються регулярні війська російської армії.

"Окрім цього потрібно розуміти, що російські окупанти зараз мають наказ безпосередньо захоплення Донецької області до весни. Чи зможуть вони це зробити? Питання досить дискусійне. Чому? Тому що їм, справді, не вистачало ресурсів виключно ПВК "Вагнера", яка повністю себе знекровила під час наступальних дій в напрямку Соледара. З іншого боку, ми зараз бачимо, як біля Бахмута дійсно з'являється велика кількість підрозділів саме десантного типу, тобто регулярні війська", - каже експерт.

Коваленко пояснює появу регулярних військ біля Бахмута – нівелюванням статусу та можливості ПВК "Вагнера", а також зміною тактики ведення бойових дій.

"Присутня більш технічна компонента, використовується більша частина ББМ (бойових броньованих машин – Ред.), але саме ресурсу, повноцінного, технічного, у російських окупантів як не було, так він і не з'явився. Для того, щоб повноцінно захопити таке місто як Бахмут, їм потрібно сьогодні ще приблизно десть 30 батальйонно-тактичних груп, які сконцентрували б свої дії саме в напрямку Бахмута. Але сьогодні, зараз, вони не отримають цього підкріплення, тому що в них просто не має цих 30 батальйонно-тактичних груп. Все, що вони можуть забезпечувати – це не підкріплення, це компенсація втрат, які вони мають щодня", - сказав він.

За словами експерта, щоб збільшити кількість військових РФ біля Бахмута, окупантам потрібно перетягнути певну частину підрозділів з інших напрямків, наприклад з південного плацдарму, або з Луганщини.

"Отже це означає, що саме на цьому напрямку, на цьому плацдармі, буде менший потенціал не те, щоб вести якісь наступальні дії, а й для того, щоб тримати оборону. Тобто така патова ситуація. Тому вони не будуть її змінювати кардинально, а будуть продовжувати використовувати той ресурс, який у них є зараз. А цей ресурс, який у них наразі є, не дає можливості, наприклад, до весни вийти на адміністративні межі Донецької області. І під великим сумнівом взагалі, що вони до кінця лютого зможуть не те, що б захопити Бахмут, а взагалі його оточити", - резюмував він.

Нагадаємо, інформаційне агентство Bloomberg написало, що американські високопосадовці радять українським силам тягнути час та відійти від Бахмута, щоб дочекатися зброї та зібрати ресурси для весняного наступу.

Утім президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських сил з Бахмута не відбудеться, а Збройні сили України продовжують утримувати місто.

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