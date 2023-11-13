Ситуація на Бахмутському напрямку: воїни ЗСУ розповіли про бої з окупантами

Ситуація на Бахмутському напрямку продовжує бути складною. За даними Генштабу, лише за минулу добу наші воїни відбили 10 атак противника в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Як живуть та воюють воїни ЗСУ на Бахмутському напрямку

Знімальна група ТСН поїхала у бік Курдюмівки на Бахмутському напрямку. Тут росіяни скидають КАБи просто на житлові будинки. Українські військові показали ТСН свої бліндажі.

"Тепло - буржуйка гріє, жалітись немає на що. Тут можуть бути 4-5 людей. Тепло у спальниках - так і живемо", - каже Владислав.

Воїни ЗСУ на Бахмутському напрямку

Владиславу 21 рік і він уже четвертий рік на війні. Щойно закінчив коледж - підписав контракт. Зараз він командир мінометного розрахунку. Його побратими тут також добровільно.

Бахмутський напрямок - один із найгарячіших на фронті

Військові кажуть, що цього року є велике нашестя мишей, що їм заважає. Гризуни прогризають дроти та одяг, лізуть до їжі.

Українські воїни також показали свою роботу. Після того, як аеророзвідка виявила кулеметний розрахунок окупантів - мінометники почали відпрацьовувати по ворожих цілях. Військові кажуть, що міномети в першу чергу прикривають піхоту. Особливо, під час штурмів. А ще - вражають техніку противника.

Бахмутський напрямок

Владислав каже, що його дім на лівому березі Херсонщини і він досі окупований. В окупації досі залишаються його рідні, каже, йому є за кого помститись ворогу.

Бахмутський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. Щодня російські війська штурмують позиції наших воїнів. ТСН на дорозі зустріла захисників України. Їх щойно евакуювали з околиць Андріївки.

В їхню позицію влучив російський безпілотник "Ланцет". Один військовий отримав сильну контузію, двоє бійців - осколкові поранення. Олександру зачепило обидві ноги. Це вже його друге поранення.

Ще один військовий - Артур потребує хірургічного втручання. Завдання водія Ігоря чимдуж доправити їх до лікарні.

"Потрібно замінювати або поповняти чи ротацію робити. Всі від початку війни дуже втомились. Дуже тяжко", - каже водій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Головні новини за 13 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, офіцер ЗСУ попередив про нову тактику окупантів на Бахмутському напрямку.

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