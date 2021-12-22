Ситуація на Донбасі: проросійські бойовики обстріляли Мар'їнку з важкої артилерії

На околиці Мар'їнки проросійські бойовики відразу випустили 37 мін.

Нині на Донеччині російсько-окупаційні війська РФ важким калібром стріляють нечасто, але якщо починають, то закидають територію, де стоять Збройні сили України, важкими снарядами. Саме так напередодні було біля Мар'їнки під окупованим Донецьком.

Детальніше про це – у сюжеті ТСН.19:30.

Напередодні на околиці Мар'їнки проросійські бойовики відразу випустили 37 мін просто серед білого дня. Імовірно, цілили одразу по кількох позиціях. Щоправда, міни в ціль не влучили. Всі полетіли в поля. Величезні вирви, притрушені снігом, бійці й досі не всі знайшли. Кажуть, бив ворог десь із пів години. Обстріляв загалом шість кілометрів передової.

Військовослужбовець Збройних сил України розповідає, що це була взагалі акція попереджувального плану для виманювання наших резервів, аби виявити українські вогневі точки. Вогню у відповідь не було. Бо хлопці швидко вирахували звідки найманці гатили. Виявилося - за давньою тактикою Путіна, з-за спин цивільних.

Новини з фронту: напередодні з важкого калібру обстріляли Мар'їнку

На щастя, утрат після цього обстрілу немає, але міни, що летіли, сильно налякали 23-річного Євгена, який на війні він лише кілька місяців. Про погане на війні вже давно не думає боєць на псевдо "Псих". Микола 2014-го він утік уже з окупованого Донецька і тут же пішов на війну в складі ЗСУ. За шість років він тричі зазнав поранень, дістав дві контузії - від того і трохи заїкається. А рік тому тут, же на війні, знайшов кохання. Вони одружилися, служать у сусідніх батальйонах.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Росії та на окупованій території Донбасу активно вербують найманців із бойовим досвідом. Один зі співрозмовників виданню назвав вербування найманців найактивнішим від 2014 року. Пропозиції про “відрядження”, за його словами, почали надходити ще три місяці тому, але останнім часом їх стало значно більше.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

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