Ситуація на Донбасі загострюється: бойовики тероризують села з мирними жителями

Ворожі снаряди зачепили будинки місцевих.
П'ятеро українських захисників отримали поранення і травми на передовій минулої доби.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 листопада.
У штабі операції об'єднаних військ нарахували півтора десятка ворожих обстрілів. І більша частина з них - із забороненої зброї.
Найбільше дісталося селам на Луганщині - по Новоолександрівці, Золотому-4 та Кримському вдарили з мінометів.
По Кряківці та Причепилівці - із артилерії.
На Донеччині під мінометним вогнем опинилося Невельське. Від початку тижня це селище обстрілювали двічі. І сьогодні зранку його жителів мають евакуювати у безпечну зону.
Як повідомлялося, серед білого дня, попри присутність спостерігачів ОБСЄ, російські окупанти вдарили з далекобійних гаубиць по Муратовому. Це - тилове селище на Луганщині, там живуть близько чотирьох сотень людей. Російські важкі снаряди впали впритул до школи. Через обстріли дітей перевели на дистанційне навчання, а місцеві, побоюючись нових атак, планують перебиратись подалі.
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