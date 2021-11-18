Ситуація на Донбасі загострюється: бойовики тероризують села з мирними жителями

Ситуація на Донбасі загострюється: бойовики тероризують села з мирними жителями

Ворожі снаряди зачепили будинки місцевих.

П'ятеро українських захисників отримали поранення і травми на передовій минулої доби.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 листопада.

У штабі операції об'єднаних військ нарахували півтора десятка ворожих обстрілів. І більша частина з них - із забороненої зброї.

Найбільше дісталося селам на Луганщині - по Новоолександрівці, Золотому-4 та Кримському вдарили з мінометів.

По Кряківці та Причепилівці - із артилерії.

На Донеччині під мінометним вогнем опинилося Невельське. Від початку тижня це селище обстрілювали двічі. І сьогодні зранку його жителів мають евакуювати у безпечну зону.

Новини з фронту: п'ятеро українських захисників отримали поранення і травми на передовій минулої доби

Як повідомлялося, серед білого дня, попри присутність спостерігачів ОБСЄ, російські окупанти вдарили з далекобійних гаубиць по Муратовому. Це - тилове селище на Луганщині, там живуть близько чотирьох сотень людей. Російські важкі снаряди впали впритул до школи. Через обстріли дітей перевели на дистанційне навчання, а місцеві, побоюючись нових атак, планують перебиратись подалі.

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