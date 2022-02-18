Ситуація на Донбасі загострюється: обстріли не вщухають, поранені військові та мирні жителі

Ситуація на Донбасі загострюється: обстріли не вщухають, поранені військові та мирні жителі

Окупанти гатять по всій лінії фронту.

Двоє поранених військових, двоє поранених цивільних і понад пів сотні обстрілів - майже всі з важкого озброєння. Так минув день (17 лютого - ред.) на Донбасі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 лютого.

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Обстріли там не вщухали і вночі. Цілять окупанти не лише по позиціях збройних сил, а й по місцевих. Напередодні вони спочатку обстріляли дитячий садок в Станиці Луганській, потім там же інтернат.

У Врубіївці поцілили по школі. В різних населених пунктах Донбасу зруйновані або пошкоджені житлові будинки.

Вночі російські найманці знову вгатили по Станиці. Осколок снаряду влучив у газову трубу на будинку. В Телеграм-каналах окупантів пишуть, що сьогодні російські найманці збираються евакуйовувати місцевих з села Олександрівка, яка межує з Мар'їнкою.

Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики влаштували кілька десятків обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці відкрили справу за фактом обстрілу дитсадка у Станиці Луганській за статтею 438 Кримінального кодексу – Порушення законів та звичаїв війни.