Ситуація на фронті на Луганщині: Гайдай повідомив про дуже важкі бої в напрямку Сватове-Кремінна

Водночас українські війська тримають під вогневим контролем однойменну трасу, що уповільнює загарбників і не дає можливості подекуди здійснити контрнаступи.

У напрямку Сватове-Кремінна наразі тривають дуже важкі бої, проте ЗСУ перебувають вже за кілька кілометрів від Кремінної, і до кінця року одне з цих міст може бути звільнене від російських військ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що окупанти ретельно підготувалися до українського контрнаступу в області.

"Деокупація кожного населеного пункту проходила дуже важко. Але в Луганській області це буде, напевно, найважча ситуація, тому що вони вже дуже ретельно підготувалися. Єдине, що дає мені можливість говорити про добрі новини найближчим часом, це те, що я бачу, як розвиваються події в напрямку Сватового і Кремінної. Хоча зараз на Сватове (окупанти – ред.) стягнули величезну кількість військ. Навіть є така фантастична і дурна ідея в росіян – зробити контрнаступ на Куп’янськ. Там зараз відбуваються дуже важкі бої, але наші війська за декілька кілометрів від Кремінної. Я сподіваюся, що до кінця року щось ще деокупуємо", – прогнозує Гайдай.

Він також пояснив, наскільки критичною для росіян буде втрата Сватового та Кремінної.

"Дуже критично – для формування і планування логістики по Луганській області. Бо що таке Сватове? Це три напрямки. Один напрямок – в бік безпосередньо РФ, на Троїцьке, на кордон. Другий напрямок – це на Старобільськ, а це логістичний центр Луганської області в цілому. І третій напрямок – Сватове-Кремінна, який, до речі, вже для них досить небезпечний, тому що траса "Сватове-Кремінна" вже знаходиться під вогневим контролем Збройних сил України", – зазначив очільник Луганщини.

Він додав, що російські війська вже не можуть там спокійно проїжджати, відповідно, не можуть перекидати своєчасно живу силу, техніку, боєкомплекти і паливно-мастильні матеріали.

"Це якраз десь уповільнює їх, десь не дає можливості зробити якісь там контрнаступи. Але все одно вони ретельно підготувалися. Все одно вони там все наскрізь замінували. І їх там просто величезна кількість", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, Гайдай прогнозує звільнення всієї Луганщини 2023 року, а до Нового року він вважає можливим деокупацію Сватового чи Кремінної. Водночас він назвав кілька напрямків, де ЗСУ буде дуже важко.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський повідомив 9 листопада про важку фронтову ситуацію на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна.

Водночас за оцінками військового експерта Олега Жданова, російська армія вже втратила свій наступальний потенціал і ризикує втратити оборонний.

Читайте також: