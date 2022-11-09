"Ситуація на фронті патова": Жданов пояснив, чому зараз настає вирішальний період війни в Україні

Експерт вважає, що на фронті українські сили і сили РФ досягли певної рівності, і важливо те, хто швидше накопичить резерви і хто зможе швидше перейти до наступальних дій.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому зараз настає вирішальний період війни в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Зараз ситуація патова на лінії фронту, ось чому. З одного боку, на початку осені ми накопичили резерви і зробили потужний крок у плані контрнаступальних дій, провели не одну контрнаступальну операцію. А сьогодні на фронті такий, я би сказав, паритет і патова ситуація в тому сенсі, що хто кого. Росія наповнює свої війська мобілізованими, і це дає можливість стабілізувати ситуацію на фронті. Ми не можемо наступати, у нас не вистачає резерву, а вони ущільнюють свої частини і підрозділи. За рахунок кількості вони зупиняють наш наступ", - сказав він.

Тому, як пояснив Жданов, сьогодні вирішальний момент, - хто скоріше накопичить резерви, хто швидше спроможеться перейти до наступальних дій. "Ми в контрнаступ, чи Російська Федерація в наступ. Тому цей момент можна вважати сьогодні вирішальним", - сказав експерт.

Росія продовжує мобілізацію, просить ракети в Ірану і готова до переговорів з Україною

За даними військового експерта Дмитра Снєгирьова, на території України зараз близько 82 тисяч мобілізованих в РФ, ще близько 220 тисяч мобілізованих у Росії кинули на посилення Росгвардії.

За даними аналітиків з Інституту війни, часткова мобілізація не допомогла Путіну досягти свої планів, тому він, ймовірно, продовжуватиме приховану мобілізацію.

На думку військового експерта Олега Жданова, російський диктатор Путін хоче зібрати мільйон мобілізованих і дуже на них сподівається, адже розраховує на тривалу війну.

Водночас, на думку експерта Дмитра Снєгирьова, мобілізація призводить до дестабілізації ситуації всередині Росії. Через невдачі Росії на українському фронті в кулуарах знову заговорили про те, хто може замінити Володимира Путіна на посаді президента.

Сьогодні, 9 листопада, представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Росія готова до переговорів з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

Також варто додати, що сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну відступити з правого берега Дніпра.

В Офісі президента України вважають, що Росія виснажена, але шукає можливості для продовження війни. Саме тому секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев поїхав до Ірану просити ракети та дрони.

На думку колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, напад на Україну з Білорусі сьогодні є малоймовірним. Якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.