Ситуація на Харківщині: Коваленко пояснив, що відбувається у "сірій" зоні

Ця зона сформувалася 2022 року після того, як було звільнено Харківщину.

Ситуація на одному з найгарячіших напрямків для українських оборонців, а саме на Харківщині, складна, але контрольована. Адже російські окупаційні війська намагаються зараз імітувати там великий наступ, хоча вони оперують переважно саме в "сірій" зоні.

Про це йшлося в інтерв'ю, яке дав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко кореспонденту ТСН.ua.

"Треба розуміти, що це зона, яка сформувалася ще в 2022 році після того, як було звільнено Харківщину. І ця зона досягає приблизно десь в середньому 5 км. Тому російські окупаційні війська мають саме на цих відстанях можливість вільного заходу на територію України, оскільки там відсутні відповідно лінії оборони, рубежі, фортифікаційні споруди і так далі, і так інше", — пояснив експерт.

За його словами, там перебували регулярні патрулі, які охороняли села, майже повністю залишені місцевими мешканцями. І, крім цього іншого, відбувався візуальний контроль за тим, що відбувається.

"Зараз багато є претензій від різного роду “хайпожорів”, які заявляють, що ніби “тут і там” не було лінії оборони. Дуже цікаво було б взяти кожного хайпожора та відправити за 200 метрів від кордону з РФ, який прострілюється не тільки артилерією та мінометами, а ще й снайперськими гвинтівками, щоб він будував там лінію оборони. Дуже цікаво було б подивитися, який в нього був би результат. Загально будь-який хайп, який зараз відбувається щодо подій на Харківщині, він непрофесійний, нічого з військовою справою спільного не має", — зазначив він.

Сили росіян на Харківщині

Коваленко повідомив, що росіяни на Харківщині, по-перше, використовують дві не повністю сформовані дивізії, а також потенціал двох основних ударних полків.

"І це для них, м'яко кажучи, не дуже вдало взагалі відбулось, тому що потенціал просування одного полка під час наступальних дій протягом доби — це до 6-8 км. Це саме потенціал полкового наступу. Полковий наступ для росіян за першу добу відбувся на кілометр, від кілометру до трьох кілометрів, в залежності від напрямку Вовчанська до Липців", — пояснив Коваленко.

Він додав, що російська армія вже на самому початку не виконала навіть базові показники свого просування. А зараз, коли окупанти вперлись у Вовчанськ, який не є вже так званою "сірою" зоною, а також наблизились до Липців, загальмували.

"Тому, скажімо так, росіяни в своїй спецоперації «Імітація» 10 травня не досягли більшості тих задач, які були перед ними поставлені. А після 10 травня вони не змогли досягти навіть 70-80% від полкової задачі за першу добу", — додав експерт.

Нагадаємо, для захоплення Харкова чи Сум у росіян недостатньо функціоналу, заявив раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни навіть зазнали повного фіаско ще 10 травня.

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