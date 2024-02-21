Ситуація на кордоні з Польщею: в уряді повідомили, чи відновлений рух

На кордоні Польщі та України на жодному пункті пропуску не відновлений вільний рух транспорту станом на ранок 21 лютого. Базові агропродукти неможливо системно доставляти через українсько-польський кордон.

Про це у ефірі ТСН у межах телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Висоцький розповів про ситуацію на українсько-польському кордоні на ранок 21 лютого.

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"Найскладнішою ситуація залишається на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", оскільки там триває блокада. Другий за важливістю з точки зору об’ємів, але, можливо, найбільш пріоритетний "Краківець-Корчова" – частково, певні критичні вантажі обіцяють пропускати", – розповів заступник міністра.

"Але глобально все одно залишається дуже обмежений рух і базові агропродукти неможливо наразі системно доставляти через українсько-польський кордон фактично в кожному з пунктів пропуску. Вільного руху не відновлено, на жаль, на жодному з них", – зазначив Висоцький.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили блокаду на кордоні з Україною: протестувальники не пропускали вантажівки, зокрема навіть з військовою та гуманітарною допомогою, висипали зерно з вантажного вагона поїзда і намагалися блокувати залізничне сполучення. Рух вантажівок був практично відсутній на пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

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