Ситуація на кордоні з Придністров’ям: посилення триває, названо два варіанти розвитку подій

Попри чергові пропагандистські заяви Росії щодо ситуації на кордоні України з Придністровською ділянкою Молдови, обстановка на цій локації залишається контрольованою. Нагадаємо, МЗС окупантів заявило, що Україна готує провокації на цій ділянці. Крім того, протягом останніх декількох днів росіяни заявляли, що ЗСУ готуються до вторгнення в Придністров’я.

"Ситуація на цій ділянці без змін", - повідомив в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За його словами, охорона цієї ділянки була посилена ще в лютому 2022 року, тому як є вірогідність того, що окупанти можуть використати її для своїх загарбницьких цілей.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що можливі два варіанти кульмінації нагнітання, яке зараз створює Росія.

"Всі добре розуміють, що ніяких вторгнень з боку України не буде. Все це – інформаційні провокації, які мають чимось закінчитись, - каже Олександр Коваленко. - Або вони мають за мету загострення саме інформаційної складової до якогось апогею. Після того, як нічого не відбудеться, вони (росіяни – Ред.) можуть заявити: "Ось, бачите, нас злякались в Києві, ми зберегли Придністров’я від вторгнення, ось який у нас ефект тиску на нацистську Україну. Продовжуємо СВО за планом".

За словами Коваленка, в найгіршому випадку все це – підгрунтя для підготовки гібридної операції.

"Створення провокації на кордоні Придністров’я та України, звинувачення України та Молдови в тому, що вони ініціювали це нібито вторгнення, яке "відважні придністровські військовослужбовці та російські миротворці відбили" – з цього можуть зробити загрозу Придністров’ю з боку Молдови, - каже Коваленко. - Мовляв, в Молдові нацистський режим, який перебуває у сговорі з київським нацистським режимом, отже нам треба денацифікувати ще і Молдову. Саме з Придністров’я може розпочатись силова операція по захопленню Молдови та безпосередньо силової зміни влади в Кишиневі".

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