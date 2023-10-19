Ситуація на лівому березі Херсонщини: чи дійсно ЗСУ вдалося закріпитися

Детальніше про операцію морпіхів, як вона вплине на звільнення Півдня та відповідь Росії, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна

ЗСУ уже на лівому березі Херсонщини, морські піхотинці провели блискучу операцію та закріпились на російських позиціях – у російських "воєнкорів" паніка. Пропагандисти бідкаються, що на Херсонщину у Москві просто "забили".

Детальніше про операцію морпіхів, як вона вплине на звільнення Півдня та відповідь Росії, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна ТСН.ua.

Першими трубити про від’ємний наступ поблизу Херсона почали так звані російські так звані "воєнкори". Кажуть, що вони попереджали генералів, але їх як завжди ніхто не слухав. Вони і справді ще від початку жовтня натякали на те, що з того боку Дніпра щось намічається.

Поки ж вони вели жваві дискусії, наскільки такий крок буде “провальним” для ЗСУ та вихваляли один одного за свої навички провидців, наші бійці план таки реалізували. За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ вдалось просунитись вглиб лівого берега щонайменше на 4 кілометри. Саме на такій відстані від берега розташоване село Пойма, де нібито тривають бої.

Прийняли це і пропагандисти, утім пластинку швидесенько змінили. Кажуть, нічого критичного як завжди немає, ну але це не точно.

Те що у росіян на Херсонщині ситуація щонайменше не райдужна підтверджує і той факт, що від’ємний наступ довелося коментувати самому Путіну, ну чи його двійнику-трійнику. А це точно не та тема, яку йому хотілося би обговорювати під час “переможного” візиту до старшого брата у Пекін.

"Вони почали давно анонсований і очікуваний, черговий контрнаступ – тепер на Херсонському напрямку. Результату немає поки що", – сказав диктатор.

Від моменту підриву Каховської ГЕС окупанти зарікалися, що форсувати Дніпро неможливо. Говорив про це і Херсонський гауляйтер Сальдо. Тепер же, коли всі прогнози пішли у трубу, він намагається запевнити у тому, що все під контролем.

Опосередковано підтверджують просування на Херсонщині і в українському Генштабі. Там заявили, що ворог завдав авіаційних ударів по селищах Пойма та Піщанівка на Лівобережжі. Саме ці два населені пункти і обговорювали у своїх телеграм-каналах росіяни. Утім, офіційного підтвердження висадки з української сторони досі не було.

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Не треба забувати і про інші напрямки. За словами голови Авдіївської РВА Віталія Барабаша, окупанти не полишають ідеї оточити Авдіївку. Після одноденного затишшя, росіяни знову б’ють зі всього, що в них є. Вгатили навіть по школі. Обстріляли росіяни і територію міської лікарні.

Ворог зазнає величезних втрат під Авдіївкою. Це підтверджують супутникові знімки, опубліковані ресурсом DeepState. Лише у Красногорівці окупанти під час спроби прориву втратили 60 одиниць техніки. Вдалося нашим оборонцям і мінуснути на цьому напрямку черговий російський штурмовик Cу-25. До речі, 5-й за 10 діб.

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Трапилося те, у що не вірив ніхто! ЗСУ вже на лівому березі! Далі - КРИМ! | "Бабай” - ВСЕ!