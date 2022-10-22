Ситуація на полі бою ескалюється, Росії складно щось протиставити ЗСУ - Зеленський

Ситуація на полі бою ескалюється, Росії складно щось протиставити Збройним Силам України.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Ситуація ескалюється на полі бою, Росії складно щось протиставити українським військовим. Вони засипають сьогодні кількістю людей російського громадянства, різних людей, вони і засуджених беруть, з усіх регіонів держави. Вони мобілізують людей, які не хочуть. Вони беруть також людей із захоплених зараз територій півдня нашої держави, вони беруть людей з Криму, і люди точно не хочуть гинути… Якщо вони здаються в полон, ніхто їх не вбиває… Ми розуміємо, що таке правила війни. Це Росія не визнає, що це війна", -зазначив він.

Володимир Зеленський також зауважив, що кількість трупів російських окупантів вже така, що Кремль не може це приховувати.

"Брехня лідерів держави стає брехнею в цілому держави. І тому немає довіри. Я думаю, що вони скоро будуть втрачати і внутрішню довіру свого суспільства. На жаль, напевно, через те, що повертатиметься велика кількість трун. Будуть повертатися вбиті додому. Вони багатьох не хотіли забирати, вони приїжджали з невеличкими портативними крематоріями, у яких просто спалювали тіла своїх військових, щоб не показувати, хто у них загинув, і цю кількість. Але вже така кількість, що вони не можуть все це знищити. І люди будуть це бачити. Я не знаю, чи це вплине на них. Бо їм десятки років промивали мозок інформацією", - сказав він.

Президент додав, що кількість ударів дронами по Києву свідчить про те, що росіяни нічого не можуть зробити на полі бою. Вони не можуть протистояти.

Фото: Associated Press

"Не все залежить від кількості, все залежить від мотивації. Вони не мотивовані воювати тут, у нас. А ми мотивовані відстоювати свої права, свою землю і життя. І друге – техніка. Якщо партнери нам даватимуть техніку, яка нам так потрібна, яку ми вигризаємо іноді зубами, ми пришвидшимо свій наступ. І вони зрозуміли, якщо на полі бою вони не можуть нічого зробити, вони повинні нас демотивувати. А як де мотивувати? Просто бити по цивільним людям, вбиваючи їх. Люди можуть боятися, вони на це і розраховують – на хаос всередині держави. Хаосу не буде", - резюмував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українське суспільство не повернеться до довоєнних відносин із громадянами країни-агресорки Росії.