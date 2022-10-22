Ситуація на полі бою ескалюється, Росії складно щось протиставити ЗСУ - Зеленський

Кількість трупів російських окупантів вже така, що Кремль не може це приховувати, зазначив президент.
Ситуація на полі бою ескалюється, Росії складно щось протиставити Збройним Силам України.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.
"Ситуація ескалюється на полі бою, Росії складно щось протиставити українським військовим. Вони засипають сьогодні кількістю людей російського громадянства, різних людей, вони і засуджених беруть, з усіх регіонів держави. Вони мобілізують людей, які не хочуть. Вони беруть також людей із захоплених зараз територій півдня нашої держави, вони беруть людей з Криму, і люди точно не хочуть гинути… Якщо вони здаються в полон, ніхто їх не вбиває… Ми розуміємо, що таке правила війни. Це Росія не визнає, що це війна", -зазначив він.
Володимир Зеленський також зауважив, що кількість трупів російських окупантів вже така, що Кремль не може це приховувати.
"Брехня лідерів держави стає брехнею в цілому держави. І тому немає довіри. Я думаю, що вони скоро будуть втрачати і внутрішню довіру свого суспільства. На жаль, напевно, через те, що повертатиметься велика кількість трун. Будуть повертатися вбиті додому. Вони багатьох не хотіли забирати, вони приїжджали з невеличкими портативними крематоріями, у яких просто спалювали тіла своїх військових, щоб не показувати, хто у них загинув, і цю кількість. Але вже така кількість, що вони не можуть все це знищити. І люди будуть це бачити. Я не знаю, чи це вплине на них. Бо їм десятки років промивали мозок інформацією", - сказав він.
Президент додав, що кількість ударів дронами по Києву свідчить про те, що росіяни нічого не можуть зробити на полі бою. Вони не можуть протистояти.
"Не все залежить від кількості, все залежить від мотивації. Вони не мотивовані воювати тут, у нас. А ми мотивовані відстоювати свої права, свою землю і життя. І друге – техніка. Якщо партнери нам даватимуть техніку, яка нам так потрібна, яку ми вигризаємо іноді зубами, ми пришвидшимо свій наступ. І вони зрозуміли, якщо на полі бою вони не можуть нічого зробити, вони повинні нас демотивувати. А як де мотивувати? Просто бити по цивільним людям, вбиваючи їх. Люди можуть боятися, вони на це і розраховують – на хаос всередині держави. Хаосу не буде", - резюмував президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що українське суспільство не повернеться до довоєнних відносин із громадянами країни-агресорки Росії.
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