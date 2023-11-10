Ситуація на польсько-українському кордоні ускладнюється: чи пропускають там тепер пасажирський транспорт

Ситуація на кордоні, яка виникла днями внаслідок страйку польських перевізників, залишається складною.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Зварич.

"Черги вантажівок з польського боку зростають, рух через кордон сповільнений. Протестувальники пропускають від однієї до трьох-чотирьох вантажівок за годину. У звичайному режимі рухаються лише, звісно, легковий транспорт, а також пасажирські автобуси, вантажі гуманітарної і військової допомоги, пальне, небезпечні матеріали і товар, що швидко псується", - розповів ТСН.ua дипломат.

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До цього Зварич додав: "Знаємо, що дотеперішні спроби польської влади досягти порозуміння з протестувальниками поки не досягли бажаних результатів. Але ми не опускаємо рук. Ми спільно з відповідними профільними міністерствами України продовжуємо діалог із польським урядом задля вжиття всіх можливих у рамках правового поля заходів, аби обмеження руху протестувальниками якомога швидше припинилося".

За словами посла, цей протест уже завдав суттєвих збитків українському, а також польському та іноземному бізнесу.

"Страждає також імідж Польщі в ЄС. Ми знаємо, що бізнес, який найбільше страждає від цього через порушення термінів виконання контрактів, також розглядає можливості відстоювати свої права і залишає за собою право вимагати у польської сторони, зокрема організаторів протестів, відшкодування за завдані збитки, зокрема в судовому порядку. Відтак цей протест, зрештою, матиме негативні наслідки і для самих учасників цієї акції, і для інтересів Польщі в цілому. Кордон має бути недоторканим у широкому розумінні цього слова. Вважаю, що категорично неприйнятно робити кордон і всіх, хто перетинає його, заручниками чиїхось меркантильних чи політичних інтересів. А особливо це недоречно в умовах російської агресії проти України", - резюмував Василь Зварич.

Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року.

Раніше експерт пояснив, хто стоїть за протестами перевізників у Польщі.

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