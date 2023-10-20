Ситуація на Запорізькому напрямку: бійці ЗСУ розповіли про "війну дронів" і чому БПЛА довго не живуть

На Токмацькому напрямку фронту зараз відбувається справжня гонка повітряних озброєнь. Тут постійно кружляють, як ударні, так і розвідувальні безпілотники, які скеровують артилерію та допомагають стримувати ворожі штурми.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Війна дронів на Токмацькому напрямку

ТСН поспілкувалась із захисниками з 65-ої механізованої бригади. На Токмацькому напрямку фронту постійно гучно, окупанти обстрілюють наших захисників та отримують удари у відповідь. Бійці кажуть, що обстріли тривають навіть вночі. Також окупанти перегрупувались та атакують наші позиції у темряві. Коли росіяни підходять ближче - по них працює міномет.

Ворожі розвідувальні й ударні дрони тут влаштовують цілодобові полювання за українськими мінометними та артилерійськими розрахунками. Найдієвіший захист від безпілотників - сховатися й замаскуватися. Та часто буває, що саме тієї миті - піхота потребує підтримки.

Українські мінометники на Запорізькому напрямку

Як працює аеророзвідка і чому дрони довго не живуть

Міномети здатні стріляти дуже швидко. Але без точних координат, то буде лише марна витрата боєкомплекту.

"Є аеророзвідка - вона літає. Якщо бачить якесь пересування чи якісь спроби - передає нам координати", - каже командир мінометного розрахунку 65 ОМБр ЗСУ "Білорус"

Воїни кажуть, що нині по всьому фронту триває справжня гонка безпілотних озброєнь.

"Навіть один маленький дрон може зупинити цілий наступ. І техніку, і піхоту", - зазначає аеророзвідник 65 ОМБр ЗСУ "Фенрір".

Робота БПЛА

Єдина проблема - життя дронів у сучасній війні дуже швидкоплинне.

"Життя розвідувального дрона, це якщо він дуже щасливий, це - десь місяць. А так може прожити - і день", - каже аеророзвідник 65 ОМБр ЗСУ "Фенрір"

Більшу частину дронів у бойові підрозділи відправляють волонтери. А тому бійці ЗСУ дуже їх потребують.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про озброєння, яке вдало знищує іранські "Шахеди".

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