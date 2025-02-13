Ситуація на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ розповіли про вітчизняну техніку і як вона воює

У багні по самі гусениці, долаючи рівчаки, виїжджають на передову бойові машини піхоти. У 118 окремій механізованій бригаді на них евакуюють поранених, перевозять особовий склад, доставляють провізію. У боях БМП нині не так часто, адже наразі точиться війна дронів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Поки більшість юнаків мріють про свою першу автівку, воїн на псевдо "Бандіт" у 19 років отримав "ключі" від своєї першої БМП. На ній працював два роки, наразі ж пілот дронів. Хлопець родом з Чернігівщини, на початку повномасштабки бачив як колони окупантів сунули його селом тоді ж і вирішив йти у військо.

Навчання на БМП

Військовий "Кабак" теж тренується для поїздок на БМП. Чоловік у цивільному водій сільгосп-техніки, каже трактором керувати важче. "Кабак" родом з Одещини, добровольцями із сусідом стали через два тижні після повномасштабного вторгнення.

Спочатку "Кабак" був зв'язківцем, тепер навідник БМП. Разом із ним в машині ще двоє - командир та водій-механік. Гусеничні машини майже не беруть участь в боях, для воїнів це "таксі" - вони швидкі та маневрені. По бездоріжжю евакуюють поранених, вивозять на позиції особовий склад та підвозять боєприпаси, їжу, воду.

"Доріг не було, ця техніка нас виручала. Іноземна техніка не справлявся з поставленими задачами вона застрягла - в них гусениці гумові, а вітчизняна техніка вона допомагала", - каже старший технік "Сократ".

Але техніка дуже часто виходить з ладу, зокрема й через навалу ворожих дронів. Аби вберегти і свої життя і машини хлопцям потрібен захист. Воїни 118 механізованої закликають долучитись до збору на засоби радіоелектронної боротьби.

QR-код для збору на РЕБ

"Зараз це основна небезпека для наших хлопців, особливо під час ротацій і потрібно саджати ці дрони, щоб люди лишалися живими і могли виконувати свої функції", - каже начальник відділення комунікації 118 ОМБР Дмитро Пелих.

На Запорізькому напрямку росіяни не полишають спроб просунутись, йдуть малими групами, шукають слабкі місця, кажуть військові. Тому нашим захисникам потрібна підтримка, аби максимально ефективно долати окупантів.