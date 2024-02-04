"Ситуація надзвичайно складна": Маркарова про те, чи є "зрада" у відносинах зі США

Ситуація з наданням допомоги Україні Сполученими Штатами надзвичайно складна, але нема підстав говорити про "зраду".

Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова в ТСН. Тиждень.

"Звичайно ситуація надзвичайно складна. Але підстав говорити про зраду точно немає. Все рухається, рухається у правильному напрямку", – запевнила вона.

Маркарова пояснила, що питання надання допомоги України – це складний політичний процес у виборчий рік в США. Вона запевнила, що в останні місяці українські дипломати у США активно працюють над тим, аби законопроєкт про додаткову допомогу Україні був схвалений.

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"І шанси на це дуже великі. Незважаючи на те, що вчора Палата представників зареєструвала законопроєкт виключно про допомогу Ізраїлю. Сьогодні очікуємо публікації Сенатом США двопартійного законопроєкту, який включатиме угоду, про яку Чак Шумер оголосив у п'ятницю. Угода включатиме Україну, Ізраїль і деякі питання кордону. Сподіваємося, що з завтрашнього дня розпочнеться розгляд цього законопроєкту. Так, дійсно це складний процес і складна дискусія", – зазначила пані посол.

Дипломатка запевнила, що Україна має чітку двопартійну підтримку у США.

"задача нашої команди, перше – забезпечити постійною допомогу США, прийняття цього законопроєкту. Друге, давайте не забувати про це також, не посваритися, а утримувати далі чітку двопартійну підтримку. А вона у нас є. Так, будуть складні дискусії. Цих дискусій у цей виборчий рік буде ще більше. Ми чуємо від представників обох партій, що законопроєкт про допомогу Україні рухається вперед, вже найближчим часом буде у нас розуміння чи будуть його приймати окремо.

Я хочу також сказати, що ми вже були в такій ситуації минулого листопада. Після зміни спікера була велика турбулентність і Палата представників вже голосувала окремий законопроєкт по Ізраїлю, який потім не був підтриманий Сенатом", – підсумувала Оксана Маркарова.

Проблема з допомогою США Україні: що відомо

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки.

У Держдепі США запевнили, що Конгрес все ж виділить кошти на військові потреби України у 2024 році.

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