"Ситуація напружена": боєць з Авдіївки розкрив деталі про бої після загострення

Ситуація навколо Авдіївки на 11 жовтня напружена, але контрольована. Російські війська намагалися там штурмувати позиції українських військ, однак успіху не зазнали.

Про це у ефірі ТСН у межах телемарафону "Єдині новини" розповів боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним Ventum.

Ситуація навколо Авдіївки на 11 жовтня

"Ситуація напружена, але контрольована. Ворог вчора почав активні дії від самого ранку і пробував штурмувати на різних напрямках наші передні позиції. На напрямку, де займає оборону наша бригада, підрозділи противника застосували більше батальйона, більше 30 одиниць техніки", – розповів український захисник.

Він наголосив, що Силам оборони вдалося утримати усі зайняті ними позиції.

"Вдало побудована оборона, вдалі дії командування, вмілі дії підрозділів бригади змусили противника відступити від своїх намічених цілей. І вчора було знищено більше 12 одиниць техніки противника. Тобто їм нічого не вдалося. Всі зайняті нами позиції ми утримуємо", – повідомив Ventum.

На його думку, російські війська заздалегідь готувалися до активізації на Авдіївському напрямку.

"Для ворога дуже важлива Авдіївка як стратегічний населений пункт", – зазначив захисник.

Втрати росіян у районі Авдіївки

Український військовий також назвав приблизні втрати ворога в зоні відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади протягом 10 жовтня. Йдеться про 12 одиниць техніки: вісім БМП, два танки та одна МТЛБ. Щодо втрат окупантів у живій силі, то за попередніми даними, було ліквідовано до 20 осіб та ще близько 40 бійців було поранено.

Яке завдання ЗСУ на Авдіївському напрямку зараз

"Станом на вчора і сьогодні найважливіше завдання для нас було – втримати ті позиції, які ми займали. Звичайно, ми проводимо активні роботи і в майбутньому будемо створювати якісь умови, щоби просуватися вперед", – сказав Ventum.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ вранці 11 жовтня, окупанти у складі близько трьох батальйонів за підтримки танків та бронемашин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського на Донеччині. Однак ЗСУ відбили всі атаки ворога, не допустивши втрат позицій і рубежів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відбивають масовані наступи, а десь і просуваються! Найоперативніші дані від Генштабу

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