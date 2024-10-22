Ситуація напружена: військовий розповів про дії ворога на Лимано-Куп'янському напрямку

Нараз ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку напружена. Російська окупаційна армія намагається просунутися максимально далі "ціною сотень одиниць м'яса"

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" бригади "Рубіж" Андрій Отченаш.

З його слів, попри спроби окупантів йти далі, на Лимано-Куп'янському напрямку бійці ЗСУ знищили понад 30 одиниць різного виду техніки й озброєння.

Командир бригади "Рубіж" розповів, що останнім часом росіяни активно застосовують техніку з різними діапазонами протидії дронам.

"Техніка максимально забезпечена прикриттям з усіх сторін, а також системами купольних РЕБів, що змушує на початку знищення техніки, використовувати старі методи війни, такі, як мінування і протитанкові заходи всіх варіацій. Внаслідок того, що системи РЕБ перестають працювати при мінімальному ушкодження, далі в дію вступають пілоти БПЛА Бригади "Рубіж"", - наголосив він.

Військовий наголошує, що ворог переважає Сили оборони в кількості особового складу. Крім того, російська армія розвивається технологічно та "все менше і менше відчувають снарядний голод". Разом з тим, за словами командира, "росіяни застосовують абсолютно всі прийоми, які були впроваджені українською армією від 2022 року".

"Для того, щоб ЗСУ повернути ініціативу на фронті потрібно здійснити якісну мобілізацію - це молодь в лавах ЗСУ, НГУ та інших підрозділів, це можливість адекватних ротацій. Тоді не буде ситуацій, коли лінію оборони батальйону тримає рота, а лінію оборони взводу - відділення. Найперше це допоможе зупини просування противника і дасть час для того, щоб адекватно обдумати подальші дії - не в умовах коли противник кожного дня має просування", - наголосив він.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що армія РФ просунулася на Донеччині та могла захопити нові населені пункти біля Покровська і Курахового.

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