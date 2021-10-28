"Ситуація непроста": Ляшко назвав 7 регіонів, які найближчими днями перейдуть до "червоної" зони

Більшість госпіталізованих опинилися в лікарні через легковажне ставлення до вакцинації та нехтування карантином.

В Україні наразі 8 регіонів перебувають у "червоному" рівні епідемічної небезпеки, але від 30 жовтня до переліку ще додадуться 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 28 жовтня.

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Голова МОЗ пояснив, що жорсткі карантинні обмеження вимушені вводити, щоб зменшити навантаження на медичну систему та врятувати якомога більше життів.

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"Україна перебуває на максимальних значеннях за весь час пандемії за кожним із показників — щодобова кількість нових випадків, випадків госпіталізації та кількості летальних випадків. Наразі захворюваність зростає у всіх 15 великих країнах Європи (з населенням більше 10 мільйонів осіб). В 11 з них — це вже повторні спалахи літньо-осіннього період", - заявив Ляшко.

За словами очільника МОЗ, наразі в лікарнях з коронавірусом перебуває 47 380 пацієнтів. У більшості випадків, як уточнив Ляшко, це наслідок легковажного ставлення до вакцинації та нехтування протиепідемічними правилами.

"Сьогодні ситуація непроста. Подолати її можна позбавившись легковажного ставлення до вакцинації та дотриманням протиепідемічних правил і карантинних обмежень. Сьогодні синонім життя та свободи – це вакцинація", - наголосив Віктор Ляшко.

Станом на 28 жовтня вісім регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Це Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Зауважимо, що у "червоних" регіонах діють більш жорсткі обмеженні, але їх можуть уникнути українців з COVID-сертифікатом. Куди можна потрапити без нього, читайте тут.

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