"Ситуація непроста": Ляшко назвав 7 регіонів, які найближчими днями перейдуть до "червоної" зони

Більшість госпіталізованих опинилися в лікарні через легковажне ставлення до вакцинації та нехтування карантином.
В Україні наразі 8 регіонів перебувають у "червоному" рівні епідемічної небезпеки, але від 30 жовтня до переліку ще додадуться 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 28 жовтня.
Голова МОЗ пояснив, що жорсткі карантинні обмеження вимушені вводити, щоб зменшити навантаження на медичну систему та врятувати якомога більше життів.
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"Україна перебуває на максимальних значеннях за весь час пандемії за кожним із показників — щодобова кількість нових випадків, випадків госпіталізації та кількості летальних випадків. Наразі захворюваність зростає у всіх 15 великих країнах Європи (з населенням більше 10 мільйонів осіб). В 11 з них — це вже повторні спалахи літньо-осіннього період", - заявив Ляшко.
За словами очільника МОЗ, наразі в лікарнях з коронавірусом перебуває 47 380 пацієнтів. У більшості випадків, як уточнив Ляшко, це наслідок легковажного ставлення до вакцинації та нехтування протиепідемічними правилами.
"Сьогодні ситуація непроста. Подолати її можна позбавившись легковажного ставлення до вакцинації та дотриманням протиепідемічних правил і карантинних обмежень. Сьогодні синонім життя та свободи – це вакцинація", - наголосив Віктор Ляшко.
Станом на 28 жовтня вісім регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Це Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Зауважимо, що у "червоних" регіонах діють більш жорсткі обмеженні, але їх можуть уникнути українців з COVID-сертифікатом. Куди можна потрапити без нього, читайте тут.