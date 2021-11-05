"Ситуація нерівномірна": Ляшко надав статистику із зайнятості "ліжок з киснем" в українських лікарнях

На "кисень" уряд виділив додаткові гроші.

В лікарнях України з 70 127 так званих "ліжок з киснем" зайняті пацієнтами, хворими на коронавірус, - 51 598 (69%).

Про це на брифінгу 5 листопада заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, враховуючи великі цифри кількості випадків коронавірусу, впродовж останнього тижня, для лікування хворих було виділено ще 857 ліжок у п'яти лікарнях. А минулого тижня МОЗ додало 4755 ліжок в 41 лікарні.

"Всього в українських лікарнях виділено 70 127 "ліжок з киснем", тобто ліжок де можна забезпечити проведення кисневої терапії. 51 598 (69%) з яких зайняті пацієнтами. Разом з тим, реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 57%", - заявив Ляшко.

Проте, як уточнив голова МОЗ, ситуація є нерівномірною. До прикладу, у 48 з 520 "ковідних" лікарень (близько 9%) ліжка з киснем зайняті на 100%, а у 233 (близько 45% "ковідних" лікарень) - на понад 75%. Решта 55% закладів залишаються бути без критичного навантаження.

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"У зв’язку зі стрімким погіршенням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширення COVID-19, урядом додатково вже виділено кошти на кисневі станції у сумі 107 мільйонів для лікарень Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської та Донецької областях", - констатував Ляшко.

Загалом від жовтня 2020 року уряд виділив 2,7 мільярди гривень, за які змонтували 160 систем централізованого постачання кисню, встановили понад 130 кисневих станцій та понад 250 кріогенних газифікаторів.

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