"Ситуація швидко погіршується": у МОЗ розповіли, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID

"Ситуація швидко погіршується": у МОЗ розповіли, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID

В країні діє адаптивний карантин.

В Україні пік захворюваності на коронавірус може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня.

Таку думку висловив в ефірі "Сніданку з "1+1" головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ситуація в регіонах швидко погіршується. Декілька регіонів вже перебувають у "помаранчевій" зоні. Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему - від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я", - розповів представник МОЗ.

Він нагадав, що в Україні наразі адаптивний карантин, за якої діє система індикаторів: якщо вони перевищують рекомендовані норми, тоді впроваджуються більш жорсткі карантинні обмеження.

За словам Кузіна, наразі в країні є розгорнута мережа першої хвилі лікарень для інфікованих коронавірусом, де майже 98% ліжок мають підведений кисень. "Зараз 44 тисяч ліжок в першій хвилі (лікарень - Ред.). Додатково можемо розгорнути до 70 тисяч ліжок. В кожній області є резервні лікарні - одні, дві оба навіть три, які будуть працювати в найгіршому випадку", - розповів він.

У МОЗ переконані, що навіть за гіршого сценарію розвитку захворюваності на COVID-19 в Україні вистачить і ліжок, і кисню.

Як повідомлялося, 20 вересня Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.

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