"Ситуація складна, ціни рекордно високі": Вітренко прокоментував чутки про енергетичний колапс

Очільник "Нафтогазу" запевнив, що, не дивлячись на постійні прогнози катастрофи, в Україні зараз все працює.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прокоментував чутки в ЗМІ про ймовірний енергетичний колапс, який невдовзі може спіткати Україну. Зокрема, про це йшлося в публікаці "ДТ" та інтерв’ю ексочільника Офісу президента Андрія Богдана журналістові Дмитру Гордону.

Про це Вітренко сказав 16 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Богдан, звичайно, великий енергетик і великий фахівець у всьому. Хоча, можливо, у тих нецензурних словах, які він використовує, він дійсно є фахівцем. Але якщо казати серйозно, з одного боку, ситуація складна", — зазначив очільник "Нафтогазу".

Вітренко нагадав, що у світі триває енергетична криза і є рекордно високі ціни на енергоносії.

"Ціна на газ, наприклад, за останній рік зросла у сім разів. Я в енергетиці, на відміну від Богдана, вже понад 20 років, - я такого точно не пам'ятаю. І в принципі ми ніколи не бачили, щоб настільки зростали ціни на природний газ. Зростають ціни також і на вугілля", — каже він.

Очільник "Нафтогазу" запевнив, що, не дивлячись на постійні прогнози катастрофи, в Україні зараз все працює: опалювальний сезон у більшості випадків розпочався вчасно, а деякі затримки пов'язані були з тим, що приватні постачальники фактично не виконували свої зобов'язання.

"Але для того і є НАК "Нафтогаз України" — для того, щоб у таких ситуаціях рятувати країну. Зараз всі, хто має отримувати тепло, це тепло отримує. Для цього використовують той же природний газ і використовують вугілля. "Нафтогаз" не відповідає за вугілля, але можу сказати, що вугілля йде", — повідомив Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" останніми днями навіть пропонував свою допомогу — імпортувати теж вугілля Але поки що компанії, які генерують електроенергію з вугілля, самостійно справляються без цієї допомоги.

"Нафтогаз" також підстраховував природним газом. Ми даємо Київській, Харківській, Білоцерківській ТЕЦ природний газ, щоб вони виробляли електроенергію. Вони розраховуються. Не дивлячись на цю складну ситуацію, сильна держава і НАК "Нафтогаз України" захищають українців від наслідків світової енергетичної кризи", — підсумував Юрій Вітренко.

Раніше очільник "Нафтогазу" підвів підсумки 2021-го і розповів про складність енергокризи.

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