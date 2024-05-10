"Ситуація складна": експерт оцінив ризики наступу росіян на Київ, Харків і Суми найближчим часом

З прикордонних сіл Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, які потерпають, зокрема, від артилерійських обстрілів окупантів, продовжують виїздити мешканці. Водночас за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська помітно збільшили свою наземну активність на сході України – наприклад, біля Часового Яру кількість атак зросла на 200%. Одночасно з цим залишається складною ситуація в Харківській області, де путінська армія сьогодні зранку намагалася прорвати оборону.

Чи мають росіяни наразі можливість наступати на Київ через Сумську або Чернігівську області, як розгортатимуться події на Харківщині – про це в коментарі для ТСН.ua розповів знавець військової справи та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Чернігівська влада заявила, що є сигнали про те, що найближчим часом ворог може атакувати об’єкти критичної інфраструктури в самому Чернігові. Закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги", – каже Селезньов.

Ситуація на Сумщині та Харківщині – не з кращих

Експерт додає: "По Сумщині працює ворожа артилерія, міномети, КАБи, діють ДРГ. Сьогодні значно пожвавилася ситуація на півночі Харківської області – неподалік від Вовчанська та інших населених пунктів прикордоння. Ворог інтенсифікує свою діяльність по нашому прикордонню, щоб створити умови для того, щоб Генштаб ЗСУ був змушений перекидати ресурси, зокрема, й до наших північних регіонів".

За словами Селезньова, задумкою росіян може бути те, щоб ЗСУ були вимушені зняти резерви, які перебувають наразі на Донбасі.

"Звісно, що у ворога немає ресурсів, щоб атакувати та взяти під контроль Харків чи Суми, але створити нам чимало проблем – на це він спроможний. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб ударити там, де ми найвразливіші. Зараз ми перебуваємо на початку ворожих спроб значно збільшити динаміку бойових сутичок", – аналізує ситуацію Селезньов.

За даними експерта, наразі на території Курської області (межує з Сумською) 10,5 тисячі особового складу, але здійснюється передислокація кількох ешелонів з території Ленінградської області.

"Але навіть за умови збільшення кількості особового складу на території Курської області до 14 тисяч вони так само не матимуть можливості захопити Суми. А от створити нам купу проблем, бойові сутички – на таке спроможні", – каже Селезньов.

Резюмуючи, експерт каже про таке: "Зараз ворог нагнітає ситуацію, щоб захопити якомога більше наших територій. Тобто користується "вікном", коли ми ще не отримали достатньо допомоги. Не дарма президент і низка посадовців заявляли, що наприкінці травня – на початку літа будуть серйозні інтенсивні бойові дії. Ворог накопичив ресурси і має можливість накопичувати для проведення масштабних наступальних кампаній протягом літа. Складна ситуація".

Раніше повідомлялося про те, що в найближчі два місяці настане критична фаза війни.

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