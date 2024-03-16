Ексклюзивне інтерв'ю Макрона: французький лідер пояснив, чому РФ не повинна виграти війну проти України

Європа повинна об'єднатися та продовжити підтримувати Україну, щоб не виграла Росія, інакше це матиме наслідки.

Про це Макрон заявив в ексклюзивному інтерв'ю каналам "1+1" і "Ми - Україна".

"Сьогодні ситуація як ніколи складна. Ми всі захоплені тим, що робить український народ. Наразі - великі втрати з обох боків, і Росія організувалася на війну в довгостроковій перспективі. 2024 року на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив. І тому нам треба визначати, як не лише дійти до миру, а й визначити, яким буде цей мир, який гарантуватиме безпеку вам (Україні - ред.) та всій Європі. І саме тому потрібен цей новий імпульс, щоб пришвидшити допомогу. І якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що в нас є ці ліміти. Ми маємо мету - Росія не може виграти цю війну і саме тому ми будемо пліч-о-пліч з Україною. Тому що не буде миру в Європі, якщо Україна буде змушена капітулювати", - сказав він.

Нагадаємо, Франція та Україна підписали безпекову угоду. Угода між Україною та Францією передбачає виділення на потреби оборони нашої держави 3 млрд євро вже в поточному році, чітку й принципову підтримку з боку Парижа повноправного членства України в НАТО, застосування санкцій проти Росії за війну, а також відповідальність політичного керівництва РФ та всіх воєнних злочинців.

Французька сторона відіграватиме провідну роль у коаліціях з артилерії та протиповітряної оборони, а також братиме участь у коаліціях щодо повітряних сил і морської безпеки та в інших коаліціях.

Франція також сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на українській території та спільного виробництва пріоритетних видів озброєння і боєприпасів.

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

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