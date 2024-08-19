Ситуація складна: росіяни наблизилися вплитул до кількох міст – жителів просять виїжджати

Евакуація, посилена комендантська година та звуки артилерії – така ситуація наразі на Покровському напрямку, що на Донеччині. Армія РФ швидко просувається вперед, тож українців просять виїжджати. До яких міст ворог наблизився впритул, що робить влада для евакуації цивільних та чи можливо найближчим часом зупинити ворога на Донеччині – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Евакуація цивільних на Донеччині

Російські окупаційні війська досить швидко просуваються в Донецькій області. Окупанти активізували обстріли мирних населених пунктів. Відтак жителям Селидового, Мирнограду та Покровська рекомендують евакуюватися.

Посилено комендантську годину

Також на тлі наступу РФ у двох містах на Донеччині значно посилили комендантську годину. Нововведення запровадили від понеділка, 19 серпня. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Посилено комендантську годину в Мирнограді та Селидовому. Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти 19 серпня. Закликаю жителів цих міст евакуюватися до більш безпечних регіонів України! А тих, хто досі там залишається, – дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку", – зазначив голова ОВА.

Про евакуацію закликала напередодні і віцепрем'єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватись. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів", – закликала Верещук.

Глава Мінреінтеграції пояснила, що перебування цивільних мешканців у прифронтових районах заважає працювати Силам оборони, а також наголосила, що "життя та здоров’я – цінніше за все". Верещук також дала контакти, за якими можна звернутися для евакуації.

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19

Мінреінтеграції: 15-48.

Заклики до евакуації лунали і від народної депутатки Мар'яни Безуглої. Про це нардепка написала у своєму Facebook. Також Безугла розкритикувала місцеву владу Мирнограда у нібито бездіяльності щодо побудови фортифікаційних споруд.

В свою чергу, виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк у коментарі для "Радіо Свобода" розповів, що у прифронтовому місті залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти. За його даними, росіяни перебувають уже за 6 км від Мирнограда. Ситуацію біля міста голова МВА назвав напружено-стабільною. Третяк каже, що усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

"Зараз лінія бойового зіткнення – приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", – розповів він.

Армія РФ впритул біля Покровська

Ба більше, російська окупаційна армія наблизилася впритул і до околиць Покровська Донецької області. Наразі у місті залишається понад 59 тис. жителів, а до повномасштабного вторгнення там мешкало 86 тис. людей. Про це повідомив під час телемарафону керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За словами Добряка, місто намагається жити у звичному ритмі. Всі сервіси працюють – аптеки, ЦНАПи, торговельні майданчики, але через наближення ворога до міста громада вже чує ворожу артилерію.

Ситуація на Покровському напрямку фронту дійсно важка, бо бої там майже не припиняються. Російська армія безперервно намагається просуватись в бік Покровська. Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії Микола Коваль. Втім, наголошує військовий, це не означає, що вже завтра місто буде окуповане. Адже Сили оборони намагаються стримувати росіян на підходах до українських позицій.

Чи можна зупинити окупантів на Донеччині?

Російська армія має успішні просування на Покровському напрямку, зокрема через ландшафт місцевості. Це рівнина, по якій зручно рухатись. Натомість на інших напрямках є велика щільність міської забудови. Втім, просування загарбників можна зупинити. Про це розповів військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".

"Донецька область – це урбанізовані міста: маленькі, великі і середні. Тут (Покровський напрямок – Ред.) вони користуються тим, що це фактично рівнинна місцевість, де українським військам важко закріпитися. Особливо, враховуючи той факт, що ані другої, ані третьої лінії оборони, про яку нам розповідали офіційні особи, немає", – каже експерт.

Окрім того, росіяни мають переваги в озброєнні. Зокрема, ворог має тотальну перевагу в повітрі, використовуючи ФАБи, КАБи. Це – до 800 керованих авіабомб за тиждень. Втримати позиції на рівнинній місцевості за таких умов, фактично, неможливо, наголошує Снєгирьов. З його слів, збройним силам, зокрема, потрібні населені пункти поряд. Крім того, важливим є те, що окупанти частину сил вже перекинули з Донецького напрямку на Курщину.

Примітно, що аналітики наголошують, що армія Російської Федерації не зможе нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу на всій території на сході України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Американські фахівці наголошують, що наразі Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій. Саме це й дозволило їй визначати місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій в Україні. Окупанти скористалися цими перевагами для визначення темпу наступу, що дозволило загарбникам реалізовувати більш стійкі наступальні операції та здебільшого уникати кульмінації.

Американські аналітики вважають, що операція ЗСУ в Курській області ймовірно, призведе до більшого навантаження на оперативні резерви РФ, що залишилися. З часом це навантаження може початися відбиватися на здатності Росії підтримувати наступальні дії в усій зоні бойових дій.

В свою чергу про зниження наступальних дій ворога говорить і військовий експерт Петро Черник. Він підкреслив, що це може статися вже за 2 місяці.

Доброволець 24ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму телеграм-каналі пише, що на Торецькому та Покровському напрямку потрібна єдина звʼязка між підрозділами артилерії, БПЛА та піхоти, швидка координація та взаємодія. За його словами, саме це допоможе зупинити ворога на цьому напрямку.

"Якщо умовно одномоментно замінити купу комбригів та підрозділів на один, який буде дорівнювати загальній кількості людей в цих підрозділах, то ситуація кардинально зміниться. Але зараз потрібно виходити з того що є, єдиний варіант – налагодити взаємодію. Я не згадую в своїх постах жодного командира та бригаду, але ті, кому потрібно, зрозуміють, про кого я кажу.

Я не намагаюсь наводити "зраду" і показатися розумником. Розумію що в такій обстановці можна не побачити навіть елементарного, але сподіваюсь що щось зміниться, більше мені сказати нічого. Нехай вдача та холодний розум буде з нами в ці важкі дні. Хлопцям на Курському напрямку бажаю міцного здоров'я, ви красунчики, робіть свою справу та нікого не слухайте", – зазначив військовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

СИТУАЦІЯ ДУЖЕ СКЛАДНА! Росіяни наблизилися вплитул до кількох міст! Жителів просять виїжджати!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.