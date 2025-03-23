“Ситуація складна”: військовий розповів, що відбувається на Харківському напрямку

На нашій ділянці фронту, Харківському напрямку, ситуація складна, але контрольована та некритична.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів заступник командира батальйонно-тактичної групи 160-го навчального центру “Варвар”.

Військовий наголосив, що ситуація у їхній зоні відповідальності контрольована.

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“Нам так здається, мені так здається, ми вийшли зараз у певний паритет по силам з нашим противником і ми відчуваємо недостатність противника в особовому складі. Це відчутно. Ми відчуваємо недостатність противника в їхніх засобах – це також відчутно”, – каже “Варвар”.

Він зазначив, що робить аналіз лише за свою зону відповідальності. Водночас, можливо, що на інших ділянках фронтах фронту цього не відчувають.

“Я говорю за свій напрямок. Тому є тут де працювати, є як працювати, є нам з чим працювати. Ворог також виснажений, як і виснажені ми. Але ми просто намагаємося брати якістю. Якщо у ворога є кількість, то мені здається, що в нас стовідсоткова має бути якість”, – розповів “Варвар”.

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