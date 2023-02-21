Ситуація стабільно складна: що задумали окупанти на Запорізькому напрямку, розповів боєць ЗСУ

За словами бійця, фронт на Запорізькому напрямку має риси позиційної війни.
На тлі чуток про плани окупантів наступати на Запоріжжя військовослужбовець ЗСУ Богдан Ємець розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.
"В лютому ситуація тут стабільно складна, руху ворога мінімум. Я гадаю, що причиною цього є те, що вони вичерпали можливість тут наступати, оскільки сконцентрували найбільшу свою ударну силу на Донбасі. В цьому плані наш фронт має риси позиційної війни. Звісно у них більше змоги і можливостей вести артилерійський вогонь по нашим позиціям, але ми знаємо як до цього готуватися, як уникати уражень", – говорить Ємець.
Боєць також зазначив, що зустрічатися з ворогом очі в очі йому не доводилося: "В оптичні прилади, прилади нічного бачення, теплові дійні прилади ми бачили яскраво виражені силуети ворогів, які рухалися в сторону наших позицій. Тому доводилося відкривати вогонь по ним. Мережею шириться відео хлопця з 92-ої бригади, який веде вогонь безпосередньо з окопу і прямо туди до нього застрибують вороги. Такої бойових дій нам тут не доводилося вести".
Ситуація на Запорізькому напрямку: останні новини
Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому "вагнерівці" скупчилися на Запорізькому напрямку.
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи загрозу нападу РФ на півдні, пояснив, що росіянам не вистачить сил атакувати на всій лінії фронту у Запорізькій області.
На його думку, у Запорізькій області окупанти дійсно можуть посилити наступ на двох ділянках – Гуляйполе і Оріхів, але більше уваги все одно звертатимуть на Донбас.
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