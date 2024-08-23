Ситуація у Харківській області: як бізнес допомагає лікарням та громадам

Допомога медзакладам у прифронтових регіонах - в пріоритеті, зазначають у "Нафтогазі".

У Харківській області зросло навантаження на лікарні. Чи не в кожного пацієнта скарги на болі в серці та підвищений тиск. Аби людям надавали якісні послуги, благодійники допомагають медзакладам - передають нове обладнання та меблі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

До операційної у Кегичівській лікарні черга. Тут новенькі столи та меблі. А освітлення пристосоване до блекаутів. Лампи працюють на акумуляторах до 6 годин. Втім, так було не завжди.

"Все завдяки співпраці з групою "Нафтогаз", - кажуть у лікарні.

Оновити обладнання в цій лікарні вдалось одразу у кількох операційних. Навантаження на цю районну лікарню неабияк збільшилось. До Кегичівки прибувають переселенці з прикордоння. Через пережитий стрес чи не в кожного скарги на здоров’я.

Операційна у Кегичівській лікарні

"Наша лікарня обслуговує населення Кегичівської громади в кількості більш ніж 20 тисяч. Вимушені переселенці в кількості 6 з хвостиком тисяч. Вони звертаються в основному з посттравматичним синдромом. У такому пригніченому стані. Ми питаємося їм допомогти", - каже заступниця директора з медичної частини Галина Гончарова.

Але без допомоги було б нелегко, визнають у селищній раді.

"У нас реалізовано вже більше 10 проєктів. Це і підтримка жителів нашої громади. Це і освітні послуги, це заходи з енергозбереження і медичні послуги. Всі потреби і найголовніші питання ми закриваємо завдяки нашим надійним партнерам", - каже перша заступниця Кегичівського селищного голови Людмила Квока.

"У період з 2020 року по 2024 рік компанія спрямувала понад 20 мільйонів гривень на реалізацію 75 проєктів на територіях громад, на яких веде свою виробничу діяльність. Профінансовано проєкти, які було реалізовано в громадах, за напрямками поліпшення стану медичних закладів, придбання сучасного медичного обладнання, модернізація систем опалення, а також забезпечення альтернативними джерелами живлення", - каже менеджерка зі сталого розвитку ГУ "Шебелинкагазвидобування" АТ "Укргазвидобування" Вікторія Сафонова.

Вікторія Сафонова.

Допомога медзакладам у прифронтових регіонах - в пріоритеті, зазначають у національній компанії. Адже обстріли та життя в умовах постійного стресу неабияк впливають на здоров’я людей.

"Допомога громадам завжди була в пріоритеті групи "Нафтогаз". Але сьогодні це особливо важливо. Прифронтові регіони, зокрема Харків, який я принагідно вітаю з Днем міста, та Харківщина щодня стикаються з реаліями війни. Наша задача як відповідального українського бізнесу – допомогти їм вистояти", - каже голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов.

Від початку повномасштабного вторгнення благодійники забезпечують лікарні генераторами та новим обладнанням. Продовжуватимуть таку підтримку і надалі враховуючи потреби медзакладів.

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