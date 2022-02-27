Ситуація у Херсоні: ворожі війська розбили декілька сел, під Раденськом і Копанями стоять ГРАДи

Ситуація у Херсоні: ворожі війська розбили декілька сел, під Раденськом і Копанями стоять ГРАДи

Окупанти отримали відсіч.

Під Херсоном російські окупанти напередодні розстріляли автомобіль швидкої, що мчав за одним із поранених українських військових. На Антонівському мосту тієї миті точився пекельний бій. Ворожа техніка сунула з боку Криму. Але дійти змогла не вся. Наші бійці перетворили її на брухт.

Як минула чергова ніч опору московитам у Херсоні, йдеться у сюжеті ТСН.

Російські військові розстріляли автомобіль швидкої, що їхав за нашим пораненим. Водій загинув, фельдшер поранений, а поранений, за яким їхали, так і не дочекався допомоги. Усе це сталося у передмісті.

Біля Антонівського моста знову точилися бої. І постраждало передмістя Херсона, що на узбережжі Дніпра. Село Антонівка, Кіндійка, селище Янтарне. Там багато зруйнованих хат, є загиблі люди.

З багатьох сіл люди повідомляють про переміщення військової техніки з Криму у бік Херсона. Відомо, що під Раденськом і Копанями стоять ворожі ГРАДи та “Урагани”. З них можуть гатити у бік Херсона, тому місцева влада повідомила про небезпеку.

У передмісті Херсона, що у Миколаївському напрямку наші військові розбили ворожу колону, що їхала на Миколаїв.

Наразі тривають обстріли біля села Козацьке і Веселе, у місті російська техніка і військові, вони стріляють, щоб ніхто не знімали. Люди в укриттях.

Місцеві жителі повідомляють, що російські військові — у Каховській громаді, на ГЕС, Каланчаку , Генічеську, у Чаплинці. У всьому херсонському приазов’ї. Але місцеві жителі пропонують їм забиратися геть.

Зараз самі містяни патрулюють свої райони, затримують підозрілих людей, що ставлять мітки на будинках. Люди масово здають кров. Волонтери закупають ліки для наших поранених. Місто живе під українським прапорами, є світло і вода, працюють комунальні служби.

Також стало відомо, що окупанти підірвали дамбу на Північно-кримському каналі, щоб дати воду до Криму. Але вода туди навряд чи дійде. Бо раніше вони самі розібрали там бетонні плити.