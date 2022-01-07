Ситуація у Казахстані: силовики взяли під контроль вулиці Алмати, зачистка триває 

За допомогу в придушенні повстань Токаєв дякує організації Договору про колективну безпеку.

Влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку. Президент країни Касим Жомарт Токаєв наказав стріляти на ураження по активістах.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Тим часом до Казахстану прибули війська Організації договору про колективну безпеку на чолі з Росією. Саме вони і допомогли з придушенням акцій. Наразі загиблих унаслідок заворушень - близько 50, майже 4 тисячі людей затримали, а точна кількість поранених невідома.

Силовики взяли під контроль вулиці найбільшого міста країни Алмати. Площу республік розчистили, в будинках держорганів не залишилося жодного активіста. Звільнення далося ціною 26 вбитих мітингувальників та 18 правоохоронців. Кількадесят осіб поранили, а близько 4 тисяч забрали до відділків. Це офіційна статистика від міністерства внутрішніх справ. Чи відповідає вона дійсності - невідомо.

За допомогу в придушенні повстань Токаєв дякує організації Договору про колективну безпеку, й окремо - Путіну. Саме до них влада Казахстану і звернулася в критичний момент. Так званий "миротворчий контингент" це близько двох із половиною тисяч армійців направила Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Хоча киргизи до останнього пручалися такому рішенню. Там проголосували за це аж із другої спроби, поки на вулицях тривали протести.

Протести у Казахстані: влада країни повідомляє про майже повне відновлення порядку | Новини світу

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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