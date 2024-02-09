Ситуація у Києво-Печерській Лаврі: у якому стані мощі святих і чиї останки Україна може обміняти до РФ

У Києво-Печерській Лаврі у печерах зберігаються мощі святих та видатних діячів Української держави. Проте тут є останки українофобів, які Україна навіть може обміняти до Росії, щоб повернути з полону своїх захисників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Яка ситуація у Лаврі

Лавра нині геть порожня: фактично, вона закрита для відвідувачів. Чи не на кожному кроці патруль поліції.

Доступ на територію обмежили після того, як держава розірвала договір оренди Лаври з московською церквою. Вірні російському патріарху тоді відмовилися – йти з пам’ятки, ба більше – намагалися прорватися до святині. Деякі корпуси досі заблоковані: представники РПЦ не допускають туди ані музейників, ані – представників комісії.

Печери у Лаврі

Печери Києво-Печерської Лаври

Пан Роман працює у заповіднику сорок років. Про Лавру та лаврські печери – знає все. Кореспондентка ТСН разом з ним спустилась до печер. Найдовшу з них місцеві називають – вулицею. На цій вулиці знаходяться мощі Нестора Літописця, батька вітчизняної історії. Наступний святий – Ілля Муромець.

"Місто Муром тоді, в 11-12 столітті, це було далеке володіння Чернігівського князівства. Але є інші версії, що він Муромець не тому, що він з мурами, а тому, що він мури будував, тобто інженер, оборонець. Є ще така версія Ілля Муравлін. Оце із Муравійська. Оце саме в Чернігівській області десь. Київщина, Чернігівщина, Переяслівщина — це ядро і давньої Русі, Київської, і, в принципі, ядро України. Витоки. Витоки звідсіля. Тому ми не віддамо нашого Іллю", - каже пан Роман.

Мощі Іллі Муромця

Найстаріші мощі, що тут зберігаються – Мойсея Угрина, він помер і був тут похований у 1043 році, за вісім років до офіційного заснування Лаври.

Найцінніші з наукової точки зору – мощі Миколи Святоші, онука Ярослава Мудрого. Останки Ярослава – зберігалися в Софії і були вивезені з України під час Другої світової. За деякими свідченнями вони – в Америці. Наявність – мощі онука можуть згодом допомогти встановити справжність мощей його великого діда.

Попри те, що комісія ще працює, вже можна сказати – головні святині Лаври в порядку і під захистом.

Могили українофобів у Лаврі - що робити

Похований тут і Петро Столипін, русофоб, що ненавидів Україну та був застрілений у 1911-му у київській опері. Його поховали біля лаврського трапезного храму.

"Одна з ідей, наприклад, внести його в обмінний фонд, як би це не виглядало і не звучало. Але у нас є загиблі герої, у нас є живі герої, які перебувають в полоні", - каже Роман.

Могила Столипіна не єдина, якої хотілося б позбутися. Є ще кілька поховань осіб, які свого часу нашкодили Україні. Але це довгий процес, адже, Росія панувала тут понад триста років.

Печери у Лаврі

Нагадаємо, 9 лютого СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі. Зокрема, СБУ задокументувала підривну діяльність ієродиякона УПЦ (МП), який діяв на користь країни-агресора.

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