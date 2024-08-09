Ситуація у Курській області: що відомо про рекордні втрати Росії у війні та як це коментують на Заході

У Європі проблем в українських діях не бачать, а от у Пентагоні наголосили - не бояться ескалації з боку Росії у зв'язку з подіями у Курській області.

Міноборони Росії вперше заявило про присутність нібито українських військових на околицях Суджі. Попри те, що операція триває вже четвертий день, Москва запевняла, наче зупинила просування наших військових. Утім, нині заявила про бої на західній околиці Суджі на Курщині.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про найбільшу разову втрату Росії

Біля селища Октябрьского на Курщині вночі була масштабна пожежа після влучання по російській колоні зайнялися вантажівки і здетонували боєприпаси, які там перевозили. На ранкових кадрах видно майже півтора десятка знищених транспортних засобів і тіла російських солдатів. Кожна така вантажівка могла перевозити до 35 вояків, тож експерти підраховують: під час нічного бою країна-агресорка могла втратити до півтисячі солдатів. Що робить атаку на Курщині однією з найбільших російських разових втрат з початку повномасштабного вторгнення.

Ситуацію на Курщині Москва, тим часом, класифікує як стихійне лихо: російське МНС запроваджує в області режим надзвичайної ситуації федерального значення. Місцева влада продовжує провалювати евакуацію.

Курська область

Як ситуацію на Курщині коментують в Україні

Тим часом, Служба безпеки України проводить ще одну унікальну операцію в історії воєн - успішно збиває FPV-дроном ворожий вертоліт. Це вже другий гелікоптер, який збили подібним методом.

Офіційно Київ події на Курщині не коментує.

Ситуація на Курщині

Що кажуть на Заході

У Європі проблем в українських діях не бачать, а от у Пентагоні наголосили - не бояться ескалації з боку Росії у зв'язку з подіями у Курській області. Заступниця речника американського Міноборони наголошує - просування ЗСУ у регіоні відповідає політиці США.

"Ми з самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордон, і від перехресних обстрілів. Таким чином, вони вживають заходів для захисту від атак, які надходять з регіону, що відповідає політиці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи, наші можливості", - заявила Сабріна Сінгх, заступниця речника Пентагону.

Тим часом, видання The Washington Post повідомляє, що на тлі подій на Курщині Київ просить Вашингтон дозволити бити ракетами ATACMS по російській території. Цілями мали б стати аеродроми, які Росія використовує у відповідь на Курську операцію. Це дозволило би українським силам утримувати частину територій на Курщині протягом деякого часу. І дало би важелі впливу, необхідні для переговорів з Москвою. Чи задовольнить прохання Вашингтон - поки невідомо. Лише напередодні у Пентагоні нагадали - вони не підтримують далекобійні удари по території країни-агресорки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бої на Курщині вже 4 дні! Росіяни зазнали найбільших РАЗОВИХ втрат!

Читайте також: