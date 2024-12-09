Ситуація у Сирії: що відомо падіння режиму Асада та яка реакція світу і України

Захід стурбований через вакуум, що утворився після ганебної втечі Башара Асада з родиною до Росії, але сподівається на стабільність і мир у регіоні. Тим часом Сполучені Штати уже встигли завдати ударів по позиціях ІДІЛ, а ізраїльська авіація по військових об'єктах сирійського режиму і увійшла до буферної демілітаризованої зони. Обговорити ситуацію із Дамаском найближчим часом збереться Рада безпеки ООН.

Про це йдеться у сюжеті Оксани Ткаченко.

Яка ситуація у Сирії

Після втечі Асада до Москви минуло менше доби - у центрі Дамаска ще чути автоматні черги, але ранок понеділка у сирійській столиці починається із автомобільних заторів і сподівань на нове життя без диктатури.

Опозиція, якій вдалося звільнити території, потроху знаходить свідчення кривавих злочинів попередньої влади. Неподалік Дамаску виявили секретну підземну в'язницю "Сейдная" на кілька поверхів. Тут тортурам піддавали тисячі полонених - переважно політичних в'язнів. Організація "Білі шоломи" з групи цивільної оборони Сирії відправила туди кілька груп екстреної допомоги, бранців добре видно на камерах спостереження, але дістатися до них непросто - двері камер заблоковані. І влада Дамаску просить тих, хто раніше працював у катівні поділитися кодами до електронних замків.

Зірвані портрети Асада у Сирії / Фото: Associated Press

Що робить світ

Карколомне падіння режиму сімейства Асадів після понад півстоліття правління став справжньою несподіванкою для міжнародної спільноти. Захід радо привітав зміну правління і сподівається на нову співпрацю, але вакуум влади, що утворився в регіоні лякає лідерів цивілізованого світу своїм ймовірним хаосом. Через ситуацію в Сирії - негайно скликають засідання Ради безпеки ООН. Ізраїль, не чекаючи жодних обговорень, завдає авіаударів по сирійських військових об'єктах, побоюючись аби ті не дісталися бойовикам і вперше з 1973 року заходять до буферної демілітаризованої зони.

Сполучені Штати теж користуються моментом і б'ють з повітря по позиціях Ісламської держави, яка зосереджена у Сирії.

"Наш підхід змінив баланс сил на Близькому Сході. Завдяки комбінації підтримки наших партнерів, санкцій, дипломатії та, коли необхідно, цілеспрямованої військової сили, ми зараз бачимо нові можливості, що відкриваються для народу Сирії та для всього регіону. Надалі Сполучені Штати зроблять наступне. По перше, ми підтримуватимемо сусідів Сирії, включаючи Йорданію, Ліван, Ірак та Ізраїль, якщо виникне будь-яка загроза з Сирії під час цього періоду переходу. Я буду говорити з лідерами регіону в найближчі дні. Я мав тривалі рішення з усіма нашими людьми сьогодні вранці. І я надішлю старших представників моєї адміністрації в регіон. По друге, ми допоможемо забезпечити стабільність на сході Сирії. Захищати наших співробітників від будь-яких загроз. І наша місія проти Ісламської держави буде збережена, включаючи охорону місць утримання, де знаходяться полонені бійці Ісламської держави. Ми чітко розуміємо, що Ісламська держава намагатиметься скористатися будь-якою вакуумною ситуацією, щоб відновити свої можливості і створити безпечне середовище. Ми не дозволимо цього", - сказав Джо Байден.

Сирія / Фото: Associated Press

Що відомо про режим Асада

Асад прийшов до влади в 2000 році після смерті свого батька Хафеза, який правив країною 29 років. Їхні методи правління дуже схожі - як батько, так і син мали "залізний кулак". Асад-молодший успадкував жорстко контрольовану та репресивну політичну структуру, куди не допускали опозицію.

Спочатку були надії, що Башар Асад може відрізнятися від батька – бути більш відкритим, менш брутальним. Але вони швидко розвіялися. Асад назавжди залишиться в пам'яті як людина, яка жорстоко придушила мирні протести проти свого режиму в 2011 році, що призвело до громадянської війни. Тоді убили понад півмільйона людей, ще шість мільйонів стали біженцями.

За допомогою Росії та Ірану Башар Асад розгромив повстанців і вижив. Росія допомогла в повітрі, тоді як Іран відправив військових радників до Сирії, а ліванське угрупування "Хезболла" відправила своїх добре навчених бійців.

Як союзники "кинули" Асада

Союзники Асада, зайняті своїми справами покинули його. Без їхньої підмоги війська не змогли - а часом, очевидно, і не хотіли зупинити повстанців, яких очолює ісламістське бойове угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS).

Минулого тижня вони майже без опору захопили Алеппо, друге за величиною місто країни. Потім Хама, а через кілька днів — ключовий центр Хомс, який ізолює Дамаск. За лічені години вони увійшли до столиці, резиденції влади Асада.

Іран розуміє, що його вплив суттєво зменшується. Сирія під керівництвом Асада була частиною зв'язку між іранцями та "Хезболлою", оскільки відігравала ключову роль для передачі зброї та боєприпасів цьому угрупованню. Сама "Хезболла" наразі серйозно ослаблена після річної війни з Ізраїлем, і її майбутнє по суті невизначене.

Іран також підтримує єменських хуситів, а вони останнім часом неодноразово зазнавали авіаударів. Усі ці фракції, а також збройні формування в Іраку та ХАМАС у Газі утворюють так звану "вісь опору" Тегерану, яка наразі серйозно ослаблена.

Цьому новому розподілу силу неймовірно радіють в Ізраїлі, де Іран розглядають як загрозу для існування. Багато хто вважає, що цей наступ не міг би відбутися без благословення Туреччини. Туреччина, яка підтримує деяких повстанців у Сирії, заперечує підтримку угрупованню HTS. Протягом деякого часу президент Ердоган тиснув на Асада, щоб той почав переговори для пошуку дипломатичного вирішення конфлікту, яке сприяло б поверненню сирійських біженців.

Щонайменше три мільйони з них перебувають у Туреччині, і це для турків чутливе питання. Але Асад відмовився це зробити.

Що відомо про угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам"

HTS мають коріння в Аль-Каїді та насильницьке минуле. Вони витратили останні роки, намагаючись переозначити себе як націоналістичну силу. Їхні останні повідомлення дипломатичні мають тон примирення.

Багатьох це не переконало і не зменшило стурбованості світових лідерів тим, на що здатне угруповання HTS після повалення режиму Асада.

Різкі зміни також можуть викликати вакуум у владі і, що небезпечно, і зрештою, призвести до хаосу.

Реакція України

Українське МЗС заявило, що готове у майбутньому відновити відносини з Сирією.



"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається", - прокоментував падіння режиму Асада міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Ноовообраний президент США Дональд Трамп вранці 8 грудня заявив, що Росія "втратила будь-який інтерес" до Сирії через Україну.

"Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там", - відповів йому президент України Володимир Зеленський. Він згадав про вплив Росії на Грузію, намагання впливати на Молдову, багаторічну присутність росіян у Сирії та російський слід в Африці - "з метою дестабілізації".

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