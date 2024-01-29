Ситуація у Техасі та чи буде військова допомога Україні: що відомо про домовленості у США

Переговірники від республіканців та демократів погодили законопроєкт про посилення контролю за міграцією. Він буде оприлюднений цього тижня - повідомляють джерела CNN. Це відкриває шлях голосуванню за продовження допомоги Україні. Втім спікер палати представників Майк Джонсон у листі, розісланому конгресменам, назвав міграційний законопроєкт мертвим.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Ситуація у Техасі

Протистояння між республіканцями і демократами посилюється і на самому кордоні: губернатор штату Техас встановив там загородження з колючого дроту, федеральна влада вимагає їх прибрати, бо кордон - то їхня компетенція. Але губернатор Техасу республіканець Грег Ебот наполягає - підконтрольна йому нацгвардія продовжить встановлювати колючку, щоб стримувати нелегальних мігрантів. Губернатори-республіканці ще 25 штатів висловилися на його підтримку.

Але далі гучних слів ситуація на кордоні наразі не йде. Дональд Трамп втім закликав губернаторів-республіканців не зупинятися і відправляти свої загони нацгвардії на підтримку Техасу. Він також відкрито виступив проти закону, що має вирішити проблему нелегальної міграції, заявивши, що найкращим рішенням буде обрання його президентом.

Що відбувається в Техасі / X (Twitter)

Чи може Україна розраховувати на допомогу від США

Джерела CNN повідомили: антиміграційний законопроєкт вже готовий і буде оприлюднений наступного тижня. Непрямо це підтвердив і президент Джо Байден - у заяві на сайті Білого дому ідеться: він готовий підтримати жорсткі і справедливі реформи.



Якщо антиміграційний закон буде ухвалений, це відкриє можливість голосувати за продовження допомоги Україні. Бо республіканці блокували її саме до залагодження ситуації на кордоні з Мексикою. Але спікер нижньої палати Майк Джонсон розіслав конгресменам листа, де розроблений колегами із верхньої палати законопроєкт назвав нежиттєздатним.

"Республіканці Палати представників повинні зробити вибір, чи не так? Їм доведеться обирати, чи хочуть вони вирішити проблему — насправді вирішити, як це намагається зробити Сенат у двопартійний спосіб - чи стояти на заваді та отримувати політичні бали", - каже речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Якщо Сенат, де більшість за демократами, ухвалить цей закон, Джонсону доведеться вирішувати, чи ставити його на голосування у палаті представників. Голосів на підтримку теоретично вистачає, але крайньо праві республіканці чинитимуть опір навіть самій спробі голосування.

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Нагадаємо, під час нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинуло троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Американську базу в Йорданії, за словами президент США Джо Байдена, здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран.

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