Ситуація в Бахмуті критична: Жданов заявляє, що найближчі тижні стануть вирішальними

Втім, навіть це може погіршитися.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що наразі ситуація в Бахмуті на Донеччині критична. Щобільше - найближчі тижні стануть вирішальними.

В інтерв’ю ТСН.ua він дав оцінку подіям, які можуть відбуватися в цьому напрямку у найближчі тиждень-два.

За словами Олега Жданова, на напрямку ситуація може погіршитися. Крім того, є загроза оточення украънських військ з півночі.

"Росіяни прорвали нашу оборону і намагаються розвинути свій успіх. Але з надходженням резервів ситуація може докорінно змінитися. Якщо ми зріжемо цей виступ, тоді у нас з’явиться шанс вирівняти лінію фронту. Справа у тому, що до самого міста Бахмут росіяни тільки підійшли. Зараз вони на приватному секторі Східного берегу річки Бахмутки. А основне місцеперебування на Західному березі", - розповів військовий експерт.

Жданов наголосив, що бої за сам Бахмут ще не починалися. Втім, навіть наступи, що є, призупинить погода.

"Чому вони і не хочуть штурмувати, тому що треба форсувати річку. Залишилося тиждень-два. Як тільки почнеться сезон дощів, всі ці наступи вщухнуть. Тому що розпочнеться весняна розпутиця і будь-які наступальні дії будуть важкими", - пояснив експерт.

Оборона Бахмута

Збройні Сили України поки що не залишатимуть Бахмут, а росіяни не можуть оточити його. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий каже, що місто несамовито штурмують найдосвідченіші найманці ПВК "Вагнера".

Про те, що Бахмут атакують найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців", заявляв також кмандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Ситуацію в районі називає дуже напруженою.

За словами солдата-гранатометникв 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрія Сиротюка, противнику до центра Бахмута залишилося близько 1700-1800 метрів. Також боєць наголосив, що всі перемоги ворога "піррові", адже Кремль кладе під Бахмутом велику кількість своїх солдатів.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, в Бахмуті росіяни переважають чисельно, але і втрати у них великі. Там ворог сконцентрував свої ключові зусилля, оскільки має мету вийти на кордони Донецької області.

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