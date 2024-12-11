Ситуація в Сирії: що відомо про перехідний уряд та російський контингент

У Сирії після повалення режиму Асада призначили очільника перехідного уряду, який діятиме до 1 березня наступного року.

Тим часом російський контингент у Сирії активно вслід за родиною Асадів тікає з країни. Там перебували близько семи з половиною тисяч особового складу і їх, як певні аналітики, можуть перекинути на фронт в Україну.

Останні новини із Близького Сходу збирала кореспондент ТСН Оксана Ткаченко.

У Сирії відкрили секретну в'язницю

До секретної в'язниці Седная після втечі диктатора Асада масово біжать сирійці - шукати рідних, яких режим кинув у застінки і піддавав тортурам. Це місце називали не інакше як людською скотобійнею: звідти мало хто повертався живим та неушкодженим. За різними оцінками з 2011 року тут загинуло від катувань, голоду і нелюдських умов близько 30 тисяч людей.

У кабінетах буцегарні серед вцілілих документів, які не встигли спалити охоронці, люди шукають хоч якусь інформацію про рідних і свідчення справжніх воєнних злочинів.

Секретна тюрма у Сирії

У морзі повстанці знайшли щонайменше 40 тіл з ознаками тортур - їх відправлять на опізнання родичів до столиці. Вони обіцяють оприлюднити імена посадоців, які брали участь у катуваннях.

Сирійські повстанці у палаці президента Башара Асада у Дамаску / Фото: Associated Press

Бомбардування Сирії

Прем'єр країни, який працював на Асада, погодився передати владу опозиції.

На вулицях сирійських міст життя потроху повертається в звичне русло, люди йдуть на роботу і продовжують буденні справи. Хоча по всій Сирії досі лунають вибухи. Це ізраїльські сили планомірно знищують військові об'єкти, аби ті не дісталися бойовикам-екстримістам, які можуть скористатися моментом і захопити владу в країні. Під ударом оборонні заводи, склади зі зброю звичайною та хімічної, військові аеродроми, військово-морський флот у порту Латакія на узбережжі Сирії та дослідницькі центри.

Російські військові у Сирії

На фоні загального хаосу Кремль у паніці шукає шляхи виведення залишків військового контингенту, які вони тримали за договором з Асадом на авіабазі Хмеймім та порту Тартус. Росія вже звернулася до опозиційних сил, аби ті не чіпали їхніх людей і майно, Туреччину - просять про повітряний коридор для евакуації. Загалом за даними аналітиків, у Сирії було близько 7500 військових. За останні 10 років вони отримали там чималий військовий досвід, який нині застосовують у війні з Україною. Зокрема сумнозвісний генерал Суровікін дістав зірку "героя" за ведення бойових дій проти сирійських громадян, а "вагнерівці" влаштували там цілий хаб для переправляння зброї в Африку та цінних ресурсів з Африки. Нині, певні фахівці, цим військовим контингентом Кремль розраховує поповнити свої втрати в Україні. Хоча навряд чи він принесе відчутні зміни для фронту.

Що відомо про нову владу в Сирії

Якою буде нова влада у Сирії - досі не зрозуміло, західна спільнота одноголосно каже, що хоче миру і стабільності в регіоні після стількох років диктатури. Низка країн Європи вже оголосила про призупинення видачі статусу біженців із регіону, зокрема: Німеччина, Австрія, Греція, Швеція, Норвегія, Нідерланди Данія та Велика Британія. На від'їзд переселенців зі своєї країни розраховує і Туреччина. Після громадянської війни турки прихистили найбільше - аж 3 мільйони сирійців. Тепер уперше з 2013 року відкривають КПП Яйладагі - для повернення на батьківщину усіх мігрантів.

Щодня новий шок у Сирії! Секретні в'язниці зі звірствами! Люди масово шукають рідних!

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