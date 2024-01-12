Ситуація в Ємені: хто такі хусити, чому США завдали по них ударів та як це може вплинути на Україну

Що відбувається зараз в Ємені та до чого тут Росія.

Сполучені штати, Велика Британія та їхні союзники у ніч проти 12 січня завдали ударів з повітря та моря по військових об’єктах бойовиків — хуситів у Ємені. Вони кілька місяців блокували судноплавство у Червоному морі — від Суецького каналу до Баб-ель-Мандебської протоки й Аденської затоки.

Чому ця атака почалася, хто такі хусіти і навіщо вони блокують море, та як ситуація довкола Ємена може вплинути на війну в Україні, у коментарі сайту ТСН.ua розповіли військовий аналітик, полковник Петро Черник та військовий експерт Олег Жданов.

Хто такі хусити

Хусити або Ансаар Аллах — це терористичне угрупування шиїтів-зейдитів на території Ємену, їх підтримує Іран. Ємен або Єменська Республіка — держава в Південно-Західній Азії, розташована на півдні Аравійського півострова.

Хусити сповідують зейдитський мазхаб. Зейдити проживають переважно на півночі Ємену і становлять близько третини населення країни. У 2004 році самопроголошений імам (це голова мусульманської громади) Хусейн аль-Хуси підняв антиурядовий заколот, звинувативши владу Ємену в дискримінації зейдитського населення. Після його смерті керівництво угрупованням перейшло до його брата, Абдель-Маліку аль-Хуси. В 2009 році за підтримки Саудівської Аравії урядові війська придушили заколот.

У лютому 2010 року хусити і влада Ємену підписали угоду про припинення вогню. Уряд Ємену звинувачує хуситів у тому, що вони користуються підтримкою Ірану.

Що відбувається зараз в Ємені

Хусити за керівництва Ірану довго перешкоджали судноплавству на близькому сході. Бойовики тероризували торговельні шляхи перевезення товарів.

“Головна фабрика — це великий Китай і вся південно-східна Азія. І туди через Аденську затоку, а потім у напрямку до Суецького каналу, перевозиться велика, гігантська кількість найрізноманітніших товарів із нафтою у тому числі”, — розповів Петро Черник.

Це дуже сильно вплинуло на торгівлю, каже Олег Жданов.

“Вони почали, як сомалійські пірати, захоплювати судна, вимагати викупи і таке інше. Або взагалі знищувати їх за допомогою безпілотників”, — розповів військовий експерт.

Іранці прийшли до висновку, що настав час розхитувати світового гегемона — США — і завдавати йому фінансових збитків за посередництва хуситів, каже Петро Черник.

“І нарешті цивілізований демократичний світ організувався і дав відповідь”, — розповів він.

США зібрали коаліцію і провели військову операцію зі знищення хуситів та забезпечення безпеки судноплавства.

До чого тут Росія

Росія причетна до цього конфлікту через Іран, який озброює хуситів, каже Олег Жданов.

“До речі, навіть сьогодні, коли почалося бомбардування, хусити намагалися запустити балістичні ракети іранського виробництва по воєнних об’єктах США і решті країн, які присутні там у регіоні. Маються на увазі кораблі, військові бази і таке інше”, — розповів військовий експерт.

За його словами, Іран, скоріше за все, підбурює на таку конфронтацію саме Російська Федерація — їй потрібен будь-який збройний конфлікт, щоб відволікти увагу Заходу від України.

“Щоб Захід перестав допомагати Україні і Росія почала планомірно розправлятися з нашою країною”, — каже Олег Жданов.

За словами Петра Черника, між Іраном та Росією є стратегічна коаліція.

“Чи вони комунікують і мають навіть воєнно-технічно співпрацю, скажімо, в режимі радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки — однозначно так. Розуміємо, що іранський воєнно-промисловий комплекс виріс із китайського, а китайський виріс з радянського. Тобто одна технологічна база усіх, особливо у частині, що стосується радіотехнічної розвідки”, — каже військовий аналітик.

Він зазначив, що перед атакою з Ємена вийшло іранське судно, яке якраз і займалося наведенням іранських безпілотників.

“Те, що там якась частина апаратури могла бути, якщо не прямого російського виробництва, то коріння з радянського союзу — в цьому немає ні найменшого сумніву. Те, що вони координують між собою зусилля, також”, — розповів Петро Черник.

У Ємені спалахнула нова війна?

Петро Черник каже, що не варто поспішати називати атаку по хуситам у Ємені новою війною. За його словами, це, скоріше, відповідь на агресію.

“Це, нарешті, системна відповідь хоч в одному питанні світових демократій світовим тираніям. Війна — це якщо туди йдуть сухопутні війська. Я думаю, що все буде обмежуватися авіаційними і ракетними ударами. Сухопутної фази не буде”, — розповів військовий аналітик.

За словами Олега Жданова, зараз піднімається градус конфронтації на близькому сході, і світ ще не знає, якою буде реакція інших арабських країн — хто прийме сторону хусітів, а хто сторону США та їхніх союзників.

“Поки що ми обмежуємося тим, що це військова операція, подивимось на реакцію арабського світу. На жаль, проглядається така тенденція, на мій погляд, не зовсім добра. Знову протистояння йде в основному між християнським і мусульманським світом. І лінія протистояння розширюється. Більша кількість країн починає втягуватися саме в це протистояння. А це може, у найгіршому випадку, призвести до світової війни на релігійному ґрунті”, — каже Олег Жданов.

Як ситуація в Ємені може вплинути на Україну

За словами Петра Черника, якщо Іран вирішить вступати в цей конфлікт, він може перерости у війну.

"Тоді дійсно поставки у Російську Федерацію, в першу чергу “шахедів” можуть суттєво зменшитися. Але чи дійде до цієї точки, я не знаю, ніхто не знає", — каже військовий аналітик.

Він зазначив, що озброєння, яке застосували проти хуситів, немає жодного стосунку до України.

"Нам їх навіть ніколи не давали і не можуть дати, тому що це авіація, це підводні човни і есмінці. Це надводні судна. Нам хоч один тип такої зброї передали? У нас є вже західна авіація? Підводні човни? Ні", — пояснив Петро Черник.

Однак, за словами Олега Жданова, для США неможливо вести війну на декілька фронтів.

"Це може вплинути на постачання техніки та озброєння, ну і загалом підтримки. А ви розумієте, що Росія одразу ж скористається цією нагодою. Дійсно зброя, стратегічні бомбардувальники і ракети середньої дальності нам досі ніхто не передавав. Але справа в тому, що зараз США треба буде робити держоборонзамовлення, виділяти кошти, щоб свої ракети відновити. А якщо це додаткові витрати, не враховані в бюджеті, це дефіцит, інфляція", — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт каже, що сьогодні чи завтра ситуація навколо Ємена ніяк не вплине на війну в Україні.

"Але в перспективі США будуть розпорошувати свою увагу відносно інших конфліктів, в тому числі в Ізраїлі, Україні, на Тайвані… Це вже четверта гаряча точка, яку неможливо залишити без уваги", — вважає Олег Жданов.

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